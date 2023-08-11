Пятница, 11 Августа 2023 19:37

АрмИнфо.Бывший директор Государственной некоммерческой организации <Национальный парк Севан> Ваге Гуланян задержан сегодня правоохранительными органами Армении. Задержание бывшего главы экологии оз.Севан инициировано прокуратурой, которая в конце июня возбудила против Гуланяна уголовное дело, а Антикоррупционный суд сегодня согласился с прокурором.

Напомним, что Гулянан обвиняется в хищении, подлоге, мошенничестве и отмывании денег. Предварительное следствие считает, что Гуланян, будучи директором Севанского парка, активно использовал такие коррупционные инструменты как ложные акты приема-сдачи работ, а также составлял ложные отчеты по грантовым программам. В итоге руководитель <севанской экологии> присвоил порядка 24 с лишним млн. драмов.