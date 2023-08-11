Пятница, 11 Августа 2023 18:11

АрмИнфо. По подозрению в доведении до самоубийства задержаны двое сослуживцев Жоры Карапетяна, скончавшегося в результате получения огнестрельного ранения, несовместимого с жизнью.

Как сообщает Следком РА, 10 августа из одной из воинских частей минобороны Армении поступило сообщение о том, что в тот же день, около 18:50, военнослужащий срочной службы Жора Карапетян, находясь на боевом посту, совершил попытку самоубийства из автомата другого военнослужащего. Его перевели в медицинский центр <Арарат>, а оттуда в военный госпиталь Еревана. По факту инцидента в тот же день было возбуждено уголовное дело.

Ранним утром 11 августа из госпиталя поступило сообщение о том, что военнослужащий Жора Карапетян, получивший огнестрельное ранение в голову, скончался.

Проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза тела, допрошен ряд лиц, в том числе военнослужащие, находящиеся на боевых позициях.

В результате неотложных мероприятий, проведенных 11 августа, двое сослуживцев Карапетяна были задержаны на основании обоснованного подозрения, что группа лиц довела его до самоубийства по неосторожности, когда он находился на боевом дежурстве или во время прохождения боевой службы.

По предварительным данным, полученным на текущем этапе расследования, военнослужащий покончил жизнь самоубийством в результате поведения, характерного для неуставных отношений.

Расследование продолжается. Принимаются все необходимые меры для выяснения всех обстоятельств гибели военнослужащего и дачи правовой оценки действиям всех причастных к ней лиц.