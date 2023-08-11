Пятница, 11 Августа 2023 18:05

АрмИнфо. Сегодня большая группа израильских ученых, журналистов, общественных деятелей и раввинов обратилась с открытым письмом к президенту Израиля Ицхаку Герцогу в связи с гуманитарной катастрофой, разворачивающейся в Арцахе на фоне азербайджанской блокады.

В обращении звучит призыв о помощи к президенту Израиля, чтобы положить конец серьезному гуманитарному кризису в Арцахе, и предотвратить гуманитарную катастрофу.

"Мы, нижеподписавшиеся, ученые и духовные и культурные деятели из самых разных областей, обращаемся к вам из-за нашей серьезной обеспокоенности по поводу серьезного гуманитарного кризиса, который представляет собой явную и непосредственную опасность для 120 000 мужчин, женщин и детей в Нагорном Карабахе (в Республике Арцах). Государство Израиль имеет тесные связи с Азербайджаном, государством, которое несет ответственность за этот кризис и способно его разрешить. Эти связи обязывают Государство Израиль занимать четкую позицию, а не оставаться в стороне", - говорится в письме-обращении.

Они напомнили, что восемь месяцев назад (12 декабря 2022 года) азербайджанские активисты, поддерживаемые правительством, осадили единственную дорогу, соединяющую Армению с армянским анклавом Нагорный Карабах. А уже в апреле азербайджанская армия установила на дороге военный блокпост, несмотря на то, что по условиям перемирия от 9 ноября 2020 года, эта дорога, должна была быть открытой и подконтрольной российскому миротворческому контингенту.

"Продолжающаяся несколько месяцев осада препятствовала поставкам жизненно важных товаров жителям. На прошлой неделе многие организации и международные органы, в том числе ряд экспертов ООН, а также госсекретарь США Энтони Блинкен предупредили о реальной опасности для жизни жителей этого района в случае продолжения осады, указав на настоятельную необходимость разрешения ввоза гуманитарной помощи со стороны Азербайджана", - говорится в письме. В нем еще раз подчеркивается, что закрытие единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром, в нарушение трехсторонних договоренностей лидеров России, Армении и Азербайджана, причинило жителям этого района огромные страдания, и если осада продолжится, массы людей, скорее всего, умрут от голода и болезней.

"Отношения Израиля с Азербайджаном в последнее время значительно улучшились, о чем свидетельствует открытие азербайджанского посольства в Тель-Авиве и визиты многих израильских высокопоставленных лиц, в том числе самого президента в Баку.

Это потепление отношений в немалой степени связано со значительной оборонной поддержкой, которую Израиль оказывает Азербайджану, что стало решающим фактором", - продолжили авторы письма, добавляя, что Израиль не можем молчать в данной ситуации, особенно в свете исторической и многослойной связи с армянским народом.

В конце письма авторы призывают президента Израиля потребовать от азербайджанского коллеги немедленно снять блокаду Лачинского (Кашатагского) коридора.

"Это не просьба принять сторону в продолжающемся конфликте между Азербайджаном и Арменией, а просто гуманитарный призыв спасти жизни, находящиеся в опасности, и предоставить базовую свободу передвижения и обеспечение достаточными припасами для жизни", - отметили авторы письма, изъявив готовность лично встретиться с президентом Израиля для более детального представления тяжелой ситуации вокруг Арцаха.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах.