Пятница, 11 Августа 2023 16:45

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 14 августа текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

11:00-16:00 частные дома 6-15 на 1-ой улице, 1-62 на 2-ой улице, 1-59 на 4-ой улице Нор Ареша; 130-138 на улице Мурацана, 125-150 на улице Ростовяна, жилые дома 33, 35 на пр. Багратуняца, 5/2 на улице Манташяна, 1, 2 на 10-ой улице Верин Шенгавита, частные дома на 1-ом и 2-ом переулках Норагавита и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); абоненты-жильцы жилых домов 33, 35, 37, 63 на улице Андраника, 38, 40 на улице Оганова, 15, 17, 19 на улице Арзуманяна, 8 на улице Сисакяна;

11:00-17:00 жилые дома 49, 51 на пр. Маштоца, 4, 4/1, 4/2 на улице Исакова, частные дома 1-79 на улице Бардзраберд, 7-27 на улице Будапешт, 3-6 на улице Верфеля и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); частные дома 22-51/1 на улице Никола Думана, 3-47/3 на улице Каленца, 1-7 на улице Барбюх, 1-10 на 38-ой улице Арабкира; здание N1 Норкского массива, жилые дома 1А, 3, 5, 5/1, 5/2, 5/3, 7 на улице Нансена, 2, 4 на улице Сафаряна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:30-12:30 частично село Ншаван;

11:00-13:00 частично улицы Ханджяна, Сероба Ахбюра в городе Арарат; частично села Айгаван и Урцадзор;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 тоннель “Арпа-Севан” в городе Вайк;

11:00-13:00 частично село Агавнадзор;

в Армавирской области:

11:00-17:00 села Айгешат, Дашт, Цахкаландж, Гегакерт, Овтамеч и частично село Шаумян;

в Котайкской области:

11:00-15:00 села Неркин, Верин Птгни и прилегающие абоненты;

11:00-16:00 2-ой микрорайон города Абовян; частично село Маяковский;

12:00-14:00 село Джрвеж;

в Гегаркуникской области:

11։00–15:00 села Мец Масрик, Кутакан, Кахакн, Третук, телестанция, газозаправочная станция “Года-Седа”, ООО ‘Грант Карапетян”, “Лусине Хачатрян”;

в Ширакской области:

11:00-17:00 села Овтун, Бандиван, Охмик, Джрадзор, молочный завод Бандивана, ресторан “Ашоцк”, общинный муниципалитет Амасии, Амасийское отделение Полиции, поликлиника Амасии, швейный завод, филиал банка “ВТБ-Армения” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в Амасийском регионе.