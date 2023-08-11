Пятница, 11 Августа 2023 16:26

АрмИнфо.Посол Франции в Армении Оливье Декотиньи посетил офис компании , где обсудил проблемы отрасли.

Veolia Jur является ведущим французским инвестором и поставщиком воды в Армении. Вместе с директором г-жой Марианной Шагинян мы обменялись мнениями о проблемах отрасли и путях их решения совместно с властями Армении>,- написал дипломат.

ЗАО "Веолия джур" ("дочка" французской "Veolia Generale des Eaux") является единым оператором водоснабжения и водоотвода в Ереване и ряде регионов Армении. С 1 января 2017 года к "Веолия джур" перешло управление имуществом пяти компаний: "Ереван-джур", "Армводоканал", "Ширак водоканал", "Лори водоканал" и "Нор Акунк".