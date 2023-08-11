Пятница, 11 Августа 2023 16:22

АрмИнфо. В течение последнего месяца Азербайджан морил голодом анклав Нагорный Карабах. Не хватает всего - еды, бензина, лекарств. О приближающейся катастрофе пишет немецкая die Zeit.

В статье, которую приводим ниже в частности, говорится: "Как вы это называете, когда участок земли отрезан от мира, когда лекарства больше не поступают, а больные добираются до клиник пешком, потому что больше нет машин скорой помощи из-за отсутствия топлива? Когда полки в супермаркетах пусты, когда люди часами стоят в очереди за хлебом, но так и не получают его? Когда количество выкидышей резко возрастает из-за того, что беременные женщины больше не получают медицинской помощи? Когда собаки и кошки бродят по улицам, потому что их хозяевам самим нечего есть?

23-летняя Нина, учительница начальных классов из Нагорного Карабаха, говорит об этом так: "Мы являемся свидетелями медленного геноцида".

Именно через это проходят армяне, живущие в анклаве Нагорного Карабаха, который на протяжении десятилетий является предметом спора между Азербайджаном и Арменией.

Тот, кто слушал премьер-министра Армении Никола Пашиняна и его заклятого врага, президента Азербайджана Ильхама Алиева, в одном из их редких совместных выступлений, вряд ли смог бы выбраться из нагромождения вековых исторических догматизмов. В 1991 году анклав, в настоящее время почти полностью населенный армянами, провозгласил себя независимой Республикой Арцах, но не признан на международном уровне; по международному праву территория принадлежит Азербайджану. В то же время опасения живущих там армян, похоже, подтверждаются: весь мир теперь видит, какой катастрофой будет, если их включат в состав Азербайджана.

С кем бы вы ни говорили в эти дни в Нагорном Карабахе, будь то учительница начальных классов Нина, преподаватель Заруи Григорян, педиатр Кристине Агаджанян или уполномоченный по правам человека в Арцахе Гегам Степанян, вы повсеместно услышите пугающие слова ХХ века: геноцид, этническая чистка, геноцид. Так пострадавшие описывают не только свой голод, свою катастрофическую ситуацию со снабжением. Свои страдания они связывают с историческим опытом 1915 года, когда Османская империя при содействии Кайзеровской Германии уничтожила до полутора миллионов армян".

Авторы статьи также обращают внимание на тот факт, что азербайджанский диктатор Алиев угрожает "сепаратистам", что они либо должны жить под азербайджанским флагом, либо должны уйти.

"Уже месяц он морит голодом до 120 тысяч армян в анклаве. Армяне боятся повторения истории, о чем заявляют. Однако, в их глазах выражается искренний страх при мысли о том, что их ждет в случае жизни под азербайджанской диктатурой", - отмечается в публикации.

Авторы статьи напоминают, что блокада началась в декабре, первоначально замаскированная под протест якобы азербайджанских экологических активистов - на участке, который теперь находится под контролем Азербайджана, и куда можно добраться только по одной дороге из Армении - Кашатагскому (Лачинскому) коридору.

"Сначала азербайджанцы заблокировали этот коридор. Затем они установили контрольно- пропускной пункт; в конце концов, они перестали пропускать снабжение для российских войск и гуманитарная помощь от Международного Красного Креста, также как и перевозку больных. С тех пор прошел уже месяц. Нагорный Карабах в значительной степени отрезан от мира", - отмечают авторы статьи.

В публикации также приводятся интервью с гражданами из Арцаха, которые описывают ту ситуацию, в которой они оказались в результате действий Азербайджана.

Педиатр Кристине Агаджанян из Степанакерта, мать двоих детей в беседе с изданием сообщила, что все время подсчитывает сколько продуктов у них осталось, на сколько их хватит. "У моей сестры четверо детей, она уже не знает, что им приготовить. Нужно с раннего утра часами стоять в очереди за хлебом. У кого-то ничего не осталось. В интернете делаешь бартерные предложения: предложи соль, поищи масло. Деньги почти ничего не стоят", - рассказывает Агаджанян.

В свою очередь Омбудсмен Арцаха Гегам Степанян констатировал, что азербайджанцы используют голод как оружие для достижения своих политических целей. "Народ Нагорного Карабаха пытаются насильственно подчинить. Азербайджан хочет завоевать этот район - без армянского населения в нем", - отметил Степанян.