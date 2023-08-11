Пятница, 11 Августа 2023 14:06

АрмИнфо.Жителю села Мхчян укрупненной общины Арашат предъявлены обвинения в выращивании и сбыте конопли, он арестован. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Согласно источнику, информация о незаконном выращивании наркосодержащих растений поступила в полицию 8 августа. В тот же день правоохранители нагрянули к 64-летнему жителю села Мхчян, где обнаружили 480 растений конопли, 4 полимерных мешка, наполненных сушеными листьями растений конопли общей массой около 27,5 кг. Кроме того, при обыске дома мужчина предъявил 27 пластиковых пакетов с полуизмельченными массами конопляных растений общим весом около 750 граммов, 13 бумажно-пластиковых пакетов с измельченными высушенными массами конопляных растений. растения весом около 705 граммов и 11 бумажных пакетов с полуизмельченной растительной массой конопли весом около 7,5 грамм.

В тот же день мужчина был задержан. На основании полученных фактов в отношении 64- летнего жителя села возбудили уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса РА. Мужчина частично признал свою вину. В суд было подано ходатайство о применении в его

отношении меры пресечения в виде ареста, которое было удовлетворено. Предварительное следствие продолжается, принимаются меры по выяснению всех обстоятельств произошедшего, выявлению случаев незаконной реализации наркотиков.