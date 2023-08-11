Пятница, 11 Августа 2023 14:05

АрмИнфо. Азербайджанцы не верят в мирное сосуществование с армянами. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного САЕАС "ФОКУС". Телефонный экспресс-опрос среди жителей Баку проведен САЕАС "ФОКУС" с 20 июля по 3 августа, опрошено 1200 человек, выборка случайная, погрешность составляет 3%.

Согласно результатам опроса, почти 72% опрошенных жителей Баку признались, что не верят в мир с армянами. При этом почти 62% отдают отчет в том, что сейчас Нагорный Карабах подвергается блокаде.

Главными союзниками Азербайджана в борьбе за Нагорный Карабах респонденты видят президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (92,6%). На втором месте президент Европарламента Шарль Мишеля (76,1%), на третьем месте американский лидер Джо Байдена (72,3%). Далее почти на одном уровне стоят премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху (70%) и премьер Армении Никол Пашинян (67,4%). Президента Украины Владимира Зеленского назвали союзником 57,7% опрошенных. Ступенькой ниже - российский лидер Владимир Путин (48,5%). Аутсайдеры - президент Франции Эмманюэль Макрон (24,8%), премьер Грузии Ираклий Гарибашвили (12,5%), президент Ирана Ибрахим Раиси (10,7%).

О судьбе этого региона мнения разделились. Каждый третий азербайджанец считает, что армяне покинут Арцах, каждый четвертый полагает, что будет применена военная сила. Чуть более 18% опрошенных верят в добровольную "интеграцию" карабахских армян в азербайджанское общество. Абсолютное меньшинство - менее 5% - полагает, что Карабах останется независимым.

При этом в публикации отмечается, что антиармянские чувства и намерения чрезвычайно сильны в Азербайджане. Почти 43% опрошенных согласились с тем, что армяне Нагорного Карабаха будут убиты, еще 24% - что армян оттуда прогонят. Лишь 28% азербайджанцев близки мысли о сосуществовании с карабахскими армянами и помощи им.