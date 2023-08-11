Пятница, 11 Августа 2023 13:38

АрмИнфо.Вооруженные силы Армении - это большое хозяйство, включающее в себя как гражданских служащих, так и военных. Об этом 11 августа журналистам заявил недавно назначенный заместителем министра обороны РА, экс-мэр Еревана и бывший советник премьер-министра РА Грачья Саркисян.

Отвечая на вопрос о том, что из себя будет представлять армия, если один из заместителей министров является историком, а два других - финансистами, Саркисян отметил, что Министерство обороны осуществляет общую политику, а непосредственным руководством вооруженными силами занимается Генеральный штаб и его руководитель. <Тем самым, каждый вносит свой вклад в армию>, - сказал замминистра обороны. Он добавил, что мэрия Еревана также являет собой большое хозяйство, и накопленный там опыт позволит эффективно его применить в МО РА. <Гражданские служащие в вооруженных силах делают свою работу, а военные - свою. Если следовать логике вопроса, то складывается впечатление, что в ВС не должно быть гражданских служащих. Не обязательно, чтобы министр обороны и его заместители были военными>, - отметил Саркисян, добавив, что заместителем министра обороны он стал по предложению главы оборонного ведомства республики Сурена Папикяна.

Заместитель министра, сославшись на то, что всего одну неделю назад приступил к исполнению своих обязанностей, отказался отвечать на вопросы, связанные с процессом приобретения вооружений, ситуации на передовой. В то же время, он отметил, что не хотел бы публично указывать слабые места в ВС, которыми мог бы воспользоваться противник. <Для достижения поставленных целей необходимо, прежде всего, повысить боеспособность вооруженных сил и эффективность управления армией>, - сказал Саркисян.

Говоря о причинах своей отставки с поста мэра Еревана, он подчеркнул, что его кандидатура не была включена в список партии <Гражданский договор>, что и заставило его подать заявление о своей отставке. <Тем не менее, все те программы, которые были начаты мною, успешно завершены>, - отметил замминистра.

Напомним, что 3 августа решением премьер-министра РА Никола Пашиняна Грачья Саркисян был назначен заместителем министра обороны РА. 17 марта он подал в отставку с поста мэра Еревана, после чего был назначен советником главы правительства.