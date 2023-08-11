Пятница, 11 Августа 2023 13:34

АрмИнфо.Нагорный Карабах - это новый Дарфур? Таким вопросом задается Майкл Рубин автор статьи, опубликованной на сайте Американского института предпринимательства (American Enterprise Institute или AEI). Это независимый негосударственный исследовательский институт США консервативного толка.

Автор напоминает, что выступая на прошлой неделе в Организации Объединенных Наций, госсекретарь Энтони Блинкен высказался о голоде, процитировав заявление президента Байдена: "Если родители не могут прокормить своих детей, все остальное не имеет значения".

"К сожалению, симптоматично для его цинизма то, что Блинкен проигнорировал происходящий в Нагорном Карабахе голод, вызванный исключительно незаконной блокадой Азербайджана.

Не все игнорируют кризис. 7 августа 2023 года бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо выступил с заключением, в котором преднамеренное обречение на голод 120 000 христиан Нагорного Карабаха было названо актом геноцида", - говорится в статье на AEI.

Рубин отмечает, что вместо того, чтобы отстаивать принципы, Байден и Блинкен финансируют Азербайджан, который проводит этническую чистку.

Автор подчеркивает незаконность такого финансирования. Он также считает непроворным отказ от эмбарго поставок вооружения Азербайджану в соответствии с 907 поправкой, принимая во внимание милитаристские заявления президента АР Ильхама Алиева.

"Алиев утверждает, что Нагорный Карабах является территорией Азербайджана и что его жители должны подчиняться его правлению, одной из самых авторитарных диктатур в мире. Слишком долго Государственный департамент уступал претензиям Алиева на суверенитет.

Признание США суверенитета Азербайджана над Нагорным Карабахом после восстановления независимости Азербайджана никогда не было однозначным; скорее, признание суверенитета над регионом зависело от согласия Азербайджана на мирное разрешение спора и соблюдения принципов территориальной целостности и самоопределения. Даже если Блинкен заставит премьер-министра Армении Никола Пашиняна отказаться от притязаний Армении на регион, у Пашиняна нет ни права, ни возможности лишать жителей законных прав на самоопределение", - говорится в статье.

Вместе с тем автор констатирует, что Алиев считает себя абсолютным сувереном над территорией, это, в свою очередь, обнажает его чувство безнаказанности.

"Если армяне Нагорного Карабаха являются гражданами Азербайджана, как он настаивает, то их преднамеренный мор с его стороны дает возможность сделать параллели между Алиевым и Омаром аль-Баширом, бывшим диктатором Судана, который устроил геноцид жителям Дарфура. То, что они были суданскими гражданами, не означало, что сезон убоя открыт.

Судан, как и Азербайджан, не является участником Римского статута и, следовательно, не подпадает под юрисдикцию Международного уголовного суда. Тем не менее, Совет Безопасности ООН принял резолюцию о распространении юрисдикции МУС на Судан за преступления в Дарфуре, что позволило предъявить Баширу обвинение", - напомнил Рубин.

При этом автор усомнился в том, что Совбез ООН пойдет по аналогичному пути в случае Азербайджана.

"США, Франция и Россия могут привлечь Алиева к ответственности, Китай - так сказать "шальная карта" ( wildcard), то Великобритания наложит вето из-за многомиллиардного партнерства Бритиш Петролиум с Алиевым. Даже если бы Лондон проявил принципиальность, Азербайджан купил бы голоса непостоянных членов Совета Безопасности, чтобы помешать любой резолюции", - считает автор статьи.

Однако, по его словам, есть и другой путь к обвинению Алиева, поскольку Азербайджан ратифицировал Конвенцию против геноцида.

Эксперт убежден, что Государственный департамент слишком долго считал баланс ключом к успешной дипломатии. "Это ошибочно, так как Алиев лишь занимает более радикальную позиция, полагая, что Блинкен просто пойдет ему на встречу. Последним примером являются озвученные вчера аргументы Азербайджана о том, что в голоде в Арцахе виновата Армения. Это похоже на то, как судья встает на сторону ребенка, который убивает своих родителей, потому что он сирота.

Вместо этого USAID пора отправить грузовики под американским флагом в Кашатагский (Лачинский) коридор под наблюдением американских дипломатов, находящихся как в Армении, так и в Азербайджане. Если Азербайджан будет препятствовать передвижению дипломатов, пора отправлять своего посла домой. Если он откажется допустить поток гуманитарной помощи или, что еще хуже, пригрозит убить западных наблюдателей, как это недавно сделал посол Азербайджана в Брюсселе, тогда настало время для санкций.

Нет недостатка в вариантах. Байден может положить конец отказу от статьи 907, обеспечить соблюдение Закона о коридорах гуманитарной помощи, в соответствии с законом Магнитского и даже поддержать обвинительный акт Алиева в соответствии с Конвенцией о геноциде.

Африканцы правы, утверждая, что почти исключительное обвинение африканцев международными судами и трибуналами является неприличным, если не расистским.

Башир все еще находится в бегах, но Чарльзу Тейлору из Либерии не помешал бы сосед по комнате. Алиев мог быть именно таким человеком", - резюмировал Рубин.