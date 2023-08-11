Пятница, 11 Августа 2023 12:44

АрмИнфо. Ежедневные сообщения о дорожно-транспортных происшествиях с человеческими жертвами и пострадавшими должны вызывать у всех у нас глубокую тревогу. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания Армении от правящей фракции "Гражданский договор" Арсен Торосян.

Он призвал приложить дополнительные усилия, чтобы количество жертв и раненых значительно сократилось. <На безопасность дорожного движения влияют три основных фактора: поведение водителя, комплектация автомобиля и соблюдение правил дорожного движения, а также дорожная инфраструктура (покрытие, оснащение знаками, в том числе разметками и т. д.). Система государственного управления должна усовершенствовать дорожную инфраструктуру, обеспечить надлежащую систему техосмотра транспортных средств, внедрить строгие экзамены для получения водительских прав, а также установить строгий контроль за соблюдением правил дорожного движения>, - отметил депутат.

Он заметил, что водители и другие представители общественности также должны проявлять максимальную осторожность. <В связи с этим очень важны несколько основных факторов: не отвлекаться за рулем (разговаривать по телефону, курить и т. д.), не садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, не превышать установленную скорость и не водить машину хаотично. В прошлом году на наших дорогах погибло 320 человек. В абсолютном выражении мы имеем положительную динамику по сравнению с 2021 годом (в прошлом году у нас было 368 жертв, однако при количестве 11 жертв на 100 000 жителей, у нас еще есть много возможностей для улучшения ситуации>, - написал депутат.

Он подчеркнул, что есть много стран, в которых на 100 000 жителей приходится 3-4 жертвы. <Мы можем и должны стремиться к этому показателю. Давайте все вместе думать в этом направлении, ведь от этой напасти никто не застрахован>, - написал Торосян.

Отметим, что к моменту выпуска материала стало известно о произошедшем 11 августа ДТП на трассе Ереван-Ерасх-Мегри в районе села Малишка в Вайоц Дзорской области, в котором столкнулись два грузовика Mitsubishi и Renault. В результате ДТП три человека погибли на месте, 1 с телесными повреждениями доставлен в медицинский центр Ехегнадзора.