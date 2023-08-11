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 Пятница, 11 Августа 2023 12:42
Марианна Мкртчян

"Ъ" о ситуации вокруг НКР: Никто из международных игроков, конкурирующих за влияние в регионе, не выглядит готовым выйти за пределы вербального воздействия на Азербайджан

"Ъ" о ситуации вокруг НКР: Никто из международных игроков, конкурирующих за влияние в регионе, не выглядит готовым выйти за пределы вербального воздействия на Азербайджан

АрмИнфо. Паузу в переговорах об азербайджано- армянском мире заполнили скандалы и споры по поводу ситуации в Нагорном Карабахе.  Ереван и власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обвиняют Азербайджан уже не просто в блокаде НКР, а в геноциде. Их в этом поддержал первый прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо. Баку на уступки идти не собирается и методично повторяет, что вопрос должен решаться внутри страны, а у карабахских армян два пути - стать гражданами Азербайджана или уехать. Об этом говорится в статье журналиста Владимира Соловьева в КоммерсантЪ.

Буря во время затишья

В интенсивных азербайджано-армянских мирных переговорах возникла пауза - последний контакт состоялся в Москве в конце июля. На фоне дипломатического штиля особенно заметен шквал заявлений и обвинений, связанных с ситуацией вокруг Нагорного Карабаха.

Ереван и Степанакерт, напомним, обвиняют Азербайджан в более чем восьмимесячной блокаде НКР. Она началась с того, что "экоактивисты" в декабре прошлого года заблокировали единственную дорогу, связывающую непризнанную республику с Арменией. В апреле в Кашатагском (Лачинском) коридоре (связывает Армению с НКР) появился полноценный азербайджанский контрольно-пропускной пункт, свободно проехать через который могут не все. К примеру, в прошлом месяце азербайджанские власти задержали 68-летнего Вагифа Хачатряна. В автомобиле Международного комитета Красного Креста (МККК) его везли на лечение в Армению, но не довезли. В Баку заявили, что он задержан, поскольку фигурирует в уголовном деле о геноциде, связанном с событиями еще первой карабахской войны. Задержание вызвало скандал и новые взаимные претензии.

Баку обвинения в блокаде отметает, заявляя, что пост в Лачине стоит на законных основаниях, связанных с тем, что больше никто, включая Армению, не оспаривает принадлежность всего Карабаха Азербайджану.

Армянский премьер Никол Пашинян в этом году не раз выступал с заявлениями о признании Ереваном территориальной целостности Азербайджана, из чего следовало:  армянская сторона признает весь Нагорный Карабах, включая пока неподконтрольную Баку его часть, территорией соседней страны.

Россия, напомним, исходит из этой же позиции. Глава четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар, комментируя в опубликованном 4 августа интервью ТАСС ситуацию в мирных переговорах, отметил: "Предстоит еще найти развязки по ряду сложных тем. Важнейшей из них является проблематика обеспечения безопасности и соблюдения общепризнанных прав армянского населения Нагорного Карабаха в рамках правового поля Азербайджана".

Власти НКР и местные политики с этой позицией не согласны категорически.

Они активно продвигают линию о собственной субъектности, а параллельно пытаются интернационализировать вопрос, очевидно, надеясь сломать игру Баку, где называют проблему карабахских армян своим внутренним делом. Текущая неделя в этом смысле выдалась яркой и громкой. Тему геноцидальной политики Азербайджана поднимали и Ереван, и Степанакерт.

Глава армянского МИДа Арарат Мирзоян 9 июля созвонился с министрами

иностранных дел Болгарии, Греции, Испании и Литвы Марией Габриэль,

Йоргосом Герапетритисом, Хосе Мануэлем Альбаресом Буэно, Габриэлюсом

Ландсбергисом, а также с и. о.  заместителя госсекретаря США по делам

Европы и Евразии Юри Ким.

Каждый собеседник услышал от министра Мирзояна рассказ об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского коридора. В разговоре с Марией Габриэль Арарат Мирзоян указал на необходимость предотвращения осуществления истинного намерения Азербайджана, а именно проведения этнической чистки в Нагорном Карабахе.

Докричаться до ООН

Президент НКР Араик Арутюнян 8 августа обратился к ООН с призывом срочно повлиять на Азербайджан и обязать его разблокировать Лачинский коридор. Он призывал незамедлительно созвать заседание Совбеза ООН для обсуждения вызванных блокадой Арцаха геноцида и гуманитарной катастрофы, а также принять резолюцию, обязывающую Азербайджан незамедлительно разблокировать коридор и восстановить его функционирование.

Кроме того, лидер НКР просит срочно вмешаться в ситуацию Россию, США, Францию, Евросоюз, Совет Европы, а также Армению. "Блокада Лачинского коридора не является единичным эпизодом: ее следует рассматривать как составную часть спланированной широкомасштабной и скоординированной политики Азербайджана, направленной на уничтожение народа Арцаха как такового",- отмечается в послании господина Арутюняна (цитата по ArmInfo).

К армянскому руководству Араик Арутюнян обратился отдельно: "Ни одно заявление или действие не должно ставить под сомнение право народа Арцаха на самоопределение или способствовать дальнейшим агрессивным действиям Азербайджана".

Эти слова однозначно считываются как призыв не педалировать тему территориальной целостности Азербайджана. "Президент Арцаха сказал, что никто не имеет права от имени Арцаха такие заявления делать. Нужно прямо сказать: эти заявления руководства Армении ни о чем. Юридической силы они не имеют. Это заявления отдельного человека, у которого нет ни легитимных, ни моральных полномочий принимать такие решения от имени всего армянского народа, а не только граждан Армении. Потому что Арцах - это вопрос армянского мира в целом",- прокомментировал "Ъ" трения в отношениях Еревана и Степанакерта бывший премьер НКР Рубен Варданян.

Очень кстати для НКР и армянской стороны, как минимум в информационном плане, оказался доклад, подготовленный и обнародованный 7 августа первым прокурором Международного уголовного суда Луисом Морено Окампо. Господин Окампо во введении отмечает: его цель - объяснить, почему действия Азербайджана "следует считать геноцидом против этнических армян Нагорного Карабаха". "Здесь нет крематориев и атак с применением мачете. Голод - это невидимое оружие геноцида. Без немедленных кардинальных изменений эта группа армян будет уничтожена в течение нескольких недель",- пишет автор. Луис Морено Окампо отмечает, что готов помочь любой стороне, стремящейся предотвратить уничтожение армянского населения в Нагорном Карабахе.

Документ разошелся на цитаты в армянских СМИ и не остался незамеченным в Азербайджане.

Помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что документ носит предвзятый характер и искажает реальную ситуацию, содержит серьезные фактические и юридические ошибки. "Азербайджан продолжит свои последовательные усилия по установлению прочного мира в регионе Южного Кавказа и обеспечит реинтеграцию армян, проживающих в карабахском регионе, обеспечивая их права, безопасность и обязанности в соответствии со своей конституцией",- сказал Хикмет Гаджиев (цитата по Turan.az).

Азербайджанский президент Ильхам Алиев в опубликованном 1 августа интервью Euronews довольно жестко обозначил подход Баку к ситуации: "Люди, которые живут в Карабахе на территории, которая сейчас временно контролируется российскими миротворцами, находятся в Азербайджане. Им предстоит сделать выбор: оставаться здесь жить в качестве наших граждан и этнического меньшинства - знаете, у нас их много,- или уехать".

Баку слезам не верит

В Москве обстановку оценивают как очень сложную и считают, что Баку на уступки не настроен. "Все попытки ситуацию как-то успокоить, которые предпринимаем мы, западники, международные организации, ни к чему не приводят. Баку не сдает назад",- говорит собеседник "Ъ" в российских госструктурах, знакомый с ситуацией в регионе.  При этом, отмечает он, власти НКР также упираются.

В пример он привел сюжет с предложенным Баку альтернативным маршрутом снабжения Нагорного Карабаха - через Агдам. Степанакерт это предложение отверг.

"Обсуждение темы задействования других коммуникаций в регионе может стать возможным после открытия Лачинского коридора и восстановления полного контроля над этим маршрутом со стороны Российского миротворческого контингента, согласно шестому пункту Трехстороннего заявления от 9 ноября 2020 года",- отметил в комментарии "Ъ" посол президента НКР по особым поручениям, экс-министр иностранных дел непризнанной республики Масис Маилян.

Как Азербайджан и Армения продолжают ходить по переговорному кругу Чиновник называет проблему не гуманитарной, а политической: "Отсутствие продовольствия, медикаментов и предметов первой необходимости является следствием искусственно созданной незаконной блокады со стороны Азербайджана. В Баку используют блокаду в качестве оружия и средства оказания давления на народ Нагорно- Карабахской республики, чтобы заставить наших граждан отказаться от своих коллективных прав, в первую очередь от реализованного права на самоопределение.  Таким образом, Азербайджан использует страдание людей и им же созданную гуманитарную катастрофу для достижения своих политических целей".

Рубен Варданян продолжает: "Есть Лачинский коридор. Почему они меняют Трехстороннее заявление (лидеров РФ, Армении и Азербайджана в ноябре 2020 года.- "Ъ") в одностороннем порядке? Почему вообще Азербайджан должен определять, что давать, что не давать? Как можно доверять Азербайджану, если они не держат свое слово даже по тем пунктам, которые подписали".

Собеседник в российских госструктурах полагает, что дорога через Агдам в итоге будет открыта.

По его словам, глава МИД РФ Сергей Лавров предлагал вариант, на который поначалу согласились было и азербайджанская сторона, и карабахцы. Его суть состояла в том, чтобы открылась дорога через Агдам и по ней начался завоз всего необходимого через МККК. А ровно через сутки после начала движения в этом месте, согласно предложению Москвы, возобновлялось и движение в Лачинском коридоре. "Такой вариант был в высокой степени готовности",- говорит источник "Ъ".

Но, по его словам, Степанакерт потом выдвинул условие, чтобы Лачин открылся не через 24 часа, а сразу, затем НКР заявила, что через Агдам не должны поставляться товары азербайджанского происхождения, потом случился скандал с Вагифом Хачатряном, чьего немедленного освобождения потребовали власти НКР. В итоге компромисса не получилось.

В НКР надеются, что давление на Баку возрастет.

"Ожидаем, что международные структуры и руководители государств перейдут от слов к делу, чтобы положить конец международным преступлениям, совершаемым Азербайджаном в отношении НКР и его народа",- говорит Масис Маилян.

Реальность же заключается в том, что никто из игроков, конкурирующих друг с другом за влияние в регионе, не выглядит готовым выйти за пределы вербального воздействия на Азербайджан. Россия, ЕС и США ведут себя аккуратно, стараясь не спугнуть потенциальный мирный договор между Баку и Ереваном, и параллельно соревнуются за право стать главным миротворцем.

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