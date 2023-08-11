Пятница, 11 Августа 2023 12:41

АрмИнфо. Правительство Армении выделило Министерству здравоохранения дополнительные средства в размере 500 млн драмов на программу репродуктивного здоровья. Решение принято 11 августа на заседании правительства.

Министр здравоохранения Анаит Аванесян напомнила, что программа стартовала в 2019 году для повышения доступности программы преодоления бесплодия с использованием программы вспомогательных репродуктивных технологий. С учетом востребованности программы она постоянно пересматривалась. В результате, был расширен круг бенефициаров (с 38 приграничных общин - до 184), в нее включены также родители погибших в ходе 44-дневной войны военнослужащих. Для последней группы бенефициаров был задействован институт суррогатного материнства и на них не распространяется ни одно ограничение, (возраст, отсутствие детей и требование обязательной регистрации брака).

В январе т.г. программа программа стала доступна всем гражданам РА, независимо от их места жительства, социального положения, семейного положения (если у женщины никогда не наступало беременности). Программой смогут воспользоваться также женщины, проживающие в приграничных населенных пунктах, у которых вторичное бесплодие. В частности, семьям (или одиноким женщинам) 20-35 лет (включительно), не имеющих ребенка 2 и более лет, был предоставлен полный пакет поддержки (6 попыток внутриматочного оплодотворения и 2 попытки внематочного, из которых вторая - с 50%- ным участием государства). Для женин 36-42 лет (включительно) пакет поддержки составит 6 попыток внутриматочного оплодотворения. Для официально зарегистрированных семей, живущих в приграничных селах, имеющих вторичное бесплодие 2 года и более, будет предоставлена поддержка в виде 6 и 1 попытки внутри- и внематочного оплодотворения соответственно.

Глава Минздрава утверждает, что результаты программы удовлетворительны и сопоставимы с международными показателями. Так, по ее словам, эффективность программы составила 31,6%, и этот показатель соответствует средним показателям развитых стран. <За семь месяцев 2023 года были обслужены и находятся на разных этапах лечения 2876 бенефициаров программы. За этот период забеременела 301 женщина, родилось 57 детей, причем 9 - в семьях погибших военных> , - сказала она, указав, что на сегодня результаты в два раза превышает годовой показатель 2022-го.

По ее словам, в ближайшее время в Гюмри, Ванадзоре, Горисе откроются центры, призванные обслуживать граждан на первом этапе программы.

В свою очередь премьер-министр Никол Пашинян уточнил, что любая женщина в возрасте до 36 лет может стать бенефициаром программы и воспользоваться вспомогательной репродуктивной медициной, вне зависимости от семейного и социального статуса. Он предложил максимально расширить программу, отказаться от возрастных ограничений и предоставить любой совершеннолетней, даже не замужней женщине возможность воспользоваться программой.

Анаит Аванесян в ответ заявила, что данные предложения, после их обсуждения с экспертами, возможно будут учтены в документе