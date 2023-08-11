Пятница, 11 Августа 2023 12:26

АрмИнфо. Действия Азербайджана резко контрастируют с тем, чего добилась Европа после Второй мировой войны. Об этом в своем микроблоге в Твиттер написал постпред Армении в Совете Европы Арман Хачатрян.

"Прискорбно, что государство-член Совета Европы грубо нарушает Устав и его значения. Азербайджан должен отказаться от применения силы и принуждения, уважать права человека жителей Нагорного Карабаха и снять блокаду", - написал Хачатрян.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах