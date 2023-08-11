Пятница, 11 Августа 2023 12:17

АрмИнфо. Партия <Процветающая Армения>, возглавляемая известным армянским политиком и бизнесменом Гагиком Царукяном, не будет участвовать в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана и не поддержит ни одну из политических сил. Об этом на своей странице в Facebook написала член партии, депутат Национального Собрания РА шестого и седьмого созывов Ивета Тоноян.

<В результате открытых и сложных обсуждений с членами партии и представителями территориальных структур было окончательно принято решение о том, что партия <Процветающая Армения> не будет участвовать в предстоящих выборах Совета старейшин Еревана и не поддержит ни одну из политических сил. Не скрою, были разные точки зрения, звучали различные аргументы и контраргументы>, - отметила Тоноян.

Она добавила, что окончательное решение было принято под влиянием двух основных факторов. Во- первых, в настоящее время партия находится в интенсивной фазе преобразований, на пути к структурному и содержательному реформированию, и во вторых, на данный момент, в связи со сложившейся вокруг Арцаха ситуацией, в обществе нет настоящей дискуссионной атмосферы о развитии Еревана и городских проблемах.

<ППА желает успеха силам, участвующим в выборах, на благо нашего народа и на благо ереванцев>, - говорится в сообщении.

Напомним, что выборы пройдут 17 сентября. Избирателям предстоит избрать 65 членов Совета старейшин, которые, в свою очередь, изберут мэра города. По положению на сегодняшний день документы на регистрацию в ЦИК представила лишь Европейская партия Армении. Выдвижение кандидатов на выборах в Совет старейшин Еревана началось 3 августа и продлится до 13 августа. Избирательная кампания начинается с 23 августа