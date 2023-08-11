Пятница, 11 Августа 2023 12:10

АрмИнфо. Сотрудники Комитета государственных доходов раскрыл случай попытки провоза на территорию Армении наркотических веществ общей массой в 1820 грамм.

Как передает пресс-служба КГД, провели досмотр автобуса гражданина М.М., прибывшего в Армению из Ирана, по результатам которого в салоне автобуса были обнаружены металлические емкости. После их вскрытия было выявлено, что в каждом из баллонов находилось по 5 пакетов, наполненные желто-зеленой массой, похожей на наркотик типа <марихуана> общи весом 1820 грамм. Поскольку на тот момент не был установлен реальный получатель указанного наркотика, было принято решение о проведении соответствующих оперативно-розыскных мероприятий.

В баллоны были помещены массы, похожие на наркотик типа <марихуана>, и организована их транспортировка в Ереван. Сразу после получения емкостей с замененными массами, по обоснованному подозрению в контрабанде наркотиков с проспекта Тигран Мец в Ереване был задержан гражданин Ирана С.К., который передан в Следственный комитет РА. По факту в СК возбуждено уголовное дело по ст.399 Уголовного кодекса РА.