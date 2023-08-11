Пятница, 11 Августа 2023 11:50

АрмИнфо.Международные экспертные круги все более громче озвучивают мнение о том, что политика Баку по созданию гуманитарного кризиса в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Лачинского коридора может быть рассматриваться в контексте Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него от 9 декабря 1948 года. Об этом заявил премьер-министр Никол Пашинян 11 августа на заседании правительства.

Пашинян указал, что еще 26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ села Корнидзора Сюникской области РА, у Лачинского коридора. В последствии к конвою присоединились еще 2 грузовые машины со сладостями от компании производителя (9 т., в частности конфеты и выпечка) и грузовик с макаронными изделиями (гумпомощь выделили Париж, регионы Иль-де-Франс, Овернь, Рона-Альпы, О-де-Франс, Прованс-Альпы-Лазурный берег, Новая Окситания, Долина Луары и Гранд-населению осажденного Азербайджаном Нагорного Карабаха).

Как считает глава кабмина РА, если не думать, что цель Баку - этнические чистки и геноцид народа Нагорного Карабаха, то запрет на проезд гумгруза не поддается никакой логике. А если быть более точным, то данные действия лишь подтверждают заявления о таких намерениях Азербайджана, указал он.

Пашинян уверен, что гуманитарная ситуация в Нагорном Карабахе усугублена настолько, что требует более развернутых усилий для международной правовой оценки ситуации, тем более, что Баку продолжает не выполнять юридически обязывающие решения Международного уголовного суда от 22 февраля и 6 июля 2023 года по обеспечению бесперебойного движения граждан, транспортных средств и грузов в обоих направлениях через Лачинский коридор.

Он также обратил внимание на то, что самые высокие международные инстанции за последний период зафиксировали, что интерпретации Баку указанных выше решений МУС никакой связи с реальностью не имеют и подлежат обязательному исполнению, то есть разблокировке Лачинского коридора.

<В сложившихся условиях лучшее разрешение ситуации - разблокирование Лачинского коридора со стороны Азербайджана, начало диалога Степанакерт-Баку в рамках международного механизма. РА, в свою очередь, продолжает оставаться приверженной мирной повестке и призывает официальный Баку воздерживаться от шагов, обнуляющих историческую возможность установления мира>, - заключил Никол Пашинян.