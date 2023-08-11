Пятница, 11 Августа 2023 11:16

АрмИнфо.Сотрудник медицинского центра "Сурб Григор Лусаворич" в течение 8 лет получал зарплату не выполняя своих служебных обязанностей, сообщает генеральная прокуратура РА.

В рамках уголовного производства установлено, что А.Г. 26 июля 2010 года заключил трудовой договор с директором медцентра А.М. (Ара Минасян,-ред.) и назначен младшим медработником патологоанатомического отделения МЦ и до августа 2018 года получал зарплату (в общей словжности 12 млн 282 тыс драмов), без выполнения трудовых обязанностей.

Для этого, заведующий патологоанатомическим отделением А.Б. предварительно договорился с сотрудниками МЦ, которые с 26 июля 2010 г. по 1 августа 2018 г. вносили недостоверные сведения в бюллетени учета рабочего времени.

Постановлениями прокуратура от 07.08.2023 возбуждено публичное уголовное преследование в отношении А.Г. за мошенничество, совершенное в особо крупном размере, а в тоношении А.Б. и А.М. - пособничество мошенничеству в крупных размерах и за подделку документов, бланков по предварительному сговору с группой лиц либо изготовление, изготовление или использование поддельных документов, бланков.

Напомним, Ара Минасян, являющийся сватом экс-президента Армении Сержа Саргсяна, и отцом нынешнего министра юстиции - Григория Минасяна, был уволен 27 июля 2018 года. Согласно сообщению Следственного комитета, бывший директор медцентра в период с 30 сентября 2016 по 2017 год путем подделки документов и использования поддельных документов и мошенничества похитил особо крупные суммы, выделенные из госбюджета по программе <Обеспечение работников государственных учреждений и организаций социальным пакетом>. Эта программа осуществлялась в рамках договора, заключенного между Минздравом Армении и медцентром <Сурб Григор Лусаворич> <О предоставлении бесплатных медицинских услуг и оказании услуг на льготных условиях, гарантированных государством>. Недавно он был обвинен в хищении средств в особо крупных размерах на тендере на приобретение униформы и постельных принадлежностей.