Пятница, 11 Августа 2023 11:09

АрмИнфо. Минобороны Армении сообщает о смерти военнослужащего ВС РА Жоры Карапетян.

Согласно оборонному ведомству, 10 августа при невыясненных пока обстоятельствах, военнослужащий N-ской воинской части МО Армении Жора Зограбович Карапетян получил несовместимое с жизнью огнестрельное ранение.

"Несмотря на усилия врачей, спасти жизнь военнослужащего не удалось. С целью выяснения всех обстоятельств инцидента проводится расследование.

Министерство обороны Республики Армения выражает соболезнования и поддержку членам семьи, родным и сослуживцам военнослужащего", - говорится в сообщении Минобороны Армении.