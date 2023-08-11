Пятница, 11 Августа 2023 11:08

АрмИнфо.Задачей-максимум для Запада является дестабилизация всего евразийского пространства, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.

По его словам, Запад даже не скрывает заинтересованность в подчинении сырьевых и производственных ресурсов центрально- азиатского региона исключительно собственным внешнеэкономическим интересам. В последнее время США и ЕС стремительно усиливают прессинг на независимые дружественные нам страны, принуждая их присоединиться к антироссийским санкциям и свернуть торгово- экономическое сотрудничество с нашей страной. Вашингтон и Брюссель позиционируют эти задачи в качестве приоритетных на текущем этапе "марафона рестрикций" против России. <Подобные действия США и их сателлитов являются грубым вмешательством в двусторонние отношения наших государств, фактически нарушают свободное право выстраивать независимую внешнеполитическую и внешнеэкономическую линию, ставят под угрозу реализацию в регионе Центральной Азии взаимовыгодных проектов. Речь идет о вмешательстве во внутренние дела суверенных государств, неоколониальной, по сути, практике принуждения к соблюдению чужих незаконных санкционных ограничений под прямым давлением на общественно-политические круги фокусных стран>, - сказал дипломат.

Он добавил, что запад продолжает применять в собственных целях излюбленные инструменты, включая манипулирование общественным

мнением, разжигание межнациональной розни, поддержку соответствующих политических сил, а также неприкрытый политический шантаж. <Коллективный Запад тиражирует нелегитимные санкции в качестве инструмента давления на суверенные государства. В широком плане именно таким образом западники стремятся подчинить другие страны своему "миропорядку" - непререкаемому, безальтернативному, основанному на неких "правилах", а не признанных нормах международного права, и подчиненному стандартам США и их союзников.

В ткань межгосударственных отношений вплетается нелегитимный и опасный принцип ответственности "третьих" стран, их властей, граждан и бизнеса за развитие взаимовыгодных торгово-экономических связей с теми, против кого применены рестриктивные действия>, - отметил Биричевский. В подобных условиях, подчеркнул дипломат, Москва нацелена на продолжение тесной совместной работы с партнерами по повышению устойчивости национальных экономик посредством комплексного взаимодействия, координации усилий, прежде всего, в области импортозамещения и укрепления технологического суверенитета.