Пятница, 11 Августа 2023 10:58

АрмИнфо.Католикос Великого Дома Киликийского Арам I в Кафедральном соборе Антилиаса провел встречу с членами делегации посольства Ирана в Ливане.

Как сообщает пресс-служба Католикоса, в ходе обсуждений Его Святейшество осудил сожжение Корана в Швеции и подчеркнул важность придания еще большего импульса Христианско-Исламскому сосуществованию и диалогу.

Католикос также особо коснулись блокады Арцаха со стороны Азербайджана. В этом ключе Арам I подчеркнул, что Иран является для Армении дружественной страной и выразил надежду, что Тегеран продолжит делать все возможное в вопросе скорейшего открытия Кашатагского (Лачинского) коридора, учитывая горькую реальность угрозы голодной смерти более чем 120 тысячи армян.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в осажденный Арцах