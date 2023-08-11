Пятница, 11 Августа 2023 10:50

АрмИнфо. Время для дипломатических заявлений, публичных разоблачений, высоких резолюций, переговоров и тем для обсуждения истекло. Геноцид армян 21-го века неизбежен, и продолжающееся бездействие свободного мира позволит виновнику, Азербайджану, завершить миссию. Об этом говорится в письме президента Армянского всеобщего благотворительного союза (AGBU) Берге Сетракян госсекретарю США Энтони Блинкену.

"Как президент AGBU, крупнейшей в мире армянской некоммерческой организации, я вынужден бить тревогу от имени миллионов американцев армянского происхождения, проживающих в Соединенных Штатах, которые беспокоятся за своих братьев и сестер на нашей исторической родине. Азербайджан явно не понимает слов без действий. Он не понимает языка разума, мира и человечности. Это ярко продемонстрировала затянувшаяся блокада единственной дороги, связывающей армян Нагорного Карабаха с внешним миром, прекращение доставки продовольствия, топлива, медикаментов и других предметов первой необходимости для поддержания жизни", - говорится в обращении Сетракяна, поступившее в АрмИнфо.

При этом глава AGBU обратил внимание на тот факт, что на этой неделе Луис Морено Окампо, один из ведущих мировых защитников прав человека, назвал происходящее своими словами: гнусные действия Азербайджана против ни в чем не повинных армян соответствуют самому определению геноцида.

Сетракян также констатировал, что в докладе Окампо содержится мрачный прогноз: "если мы не будем действовать быстро, мы можем очень скоро стать свидетелями еще одного геноцида армян".

"В докладе Окампо констатируется, что действия Азербайджана против армян имеют много общего с некоторыми из самых чудовищных массовых убийств в истории, от истребления самих армян в 1915 году до систематического мора евреев нацистами в 1939 году и аналогичной тактики, примененной в Сребренице в 1993 и 1994 годах. Это не стало новостью для AGBU. За 117 лет своей деятельности, с миссией по спасению и улучшению жизни армян по всему миру, AGBU был одним из первых свидетелей геноцида в 1915 году. Более 1,5 миллиона армянских подданных Османской Турции погибли в результате систематических массовых и варварских убийств, голода, и принудительных маршей смерти в сирийской пустыне.

В то время наши мольбы к международному сообществу оказались тщетными, несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев международных дипломатов и многочисленные новостные сообщения и фотографии иностранных журналистов, находящихся в Турции. Тогда мир с ужасом наблюдал, но не предпринял решительных и коллективных действий, чтобы помешать османским лидерам осуществить геноцид", - напомнил глава ACBU.

Сетракян добавил, что мем "голодающие армяне" получил широкое распространение, и, по иронии судьбы, азербайджанская блокада Нагорного Карабаха, продолжающаяся уже восьмой месяц, буквально морит голодом 120 000 армянских мирных жителей Нагорного Карабаха.

Он обратил внимание, что сегодня эти невинные армянские семьи оказались изолированными в смертельной ловушке, так что даже группы гуманитарной помощи, включая AGBU, не могут вмешаться, чтобы облегчить широко распространенный голод, который, как чума, обрушился на несколько поколений.

"Судя по всему, Азербайджан неправильно истолковал сдержанную международную реакцию на свои грубые нарушения международного права как молчаливое разрешение использовать любые средства, необходимые для уничтожения христианской общины с древними корнями на своей земле и в регионе в целом. Мы должны доказать, что Азербайджан не прав, и как можно скорее. Доклад Окампо о ситуации в Нагорном Карабахе является срочным тревожным сигналом от главного морального голоса, который заслуживает вашего внимания и действий.

Мы верим, что эти тревожные данные заставят Вас оказать безотлагательную помощь, напрямую, через ООН или по воздуху, с четким сигналом режиму Алиева немедленно открыть Кашатагский (Лачинский) коридор, обеспечив беспрепятственное передвижение людей, транспортных средств и грузов в оба направления. Следует также уведомить Азербайджан о том, что его невыполнение приведет к тому, что он будет привлечен к ответственности перед мировым сообществом и повлечет за собой юридические последствия. Это критический час для предотвращения еще одного преступления против человечества, пока не стало слишком поздно", - резюмировал Берге Сетракян.

Как ранее уже сообщал АрмИнфо, Окампо 7 августа опубликовал 28-страничный доклад, в котором предупредил, что Азербайджан готовит геноцид против этнических армян Нагорного Карабаха, и призвал Совет Безопасности ООН передать дело в международный трибунал.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.

Добавим, что с 26 июля грузовики с гуманитарным грузом от правительства Армении в размере 360 тонн стоят в Корнидзоре и ждут возможности проезда в заблокированный Арцах.