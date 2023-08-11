Пятница, 11 Августа 2023 10:49

АрмИнфо.В столице Арцаха - Степанакерте - возник дефицит воды.

Согласно сообщению ЗАО <Водоканал>, в связи с засушливой и душной погодой в питающих город водозаборах возник дефицит воды. Компания осуществляет принудительную подачу воды с использованием насосов. Однако из-за нехватки электроэнергии, вызванной блокадой Арцаха со стороны Азербайджана, насосы работают на половину своих мощностей. Компания просит население использовать воду как можно экономнее, чтобы избежать перебоев с подачей воды и быть в курсе возможных отключений воды. ЗАО просит извинений у водопользователей за доставленное неудобство.