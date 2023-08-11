Пятница, 11 Августа 2023 08:28

АрмИнфо. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Северной Македонии Бужар Османи провел телефонные разговоры с главами МИД Армении и Азербайджана Араратом Мирзояном и Джейхуном Байрамовым, выразив озабоченность по поводу ситуации вокруг Лачинского коридора и воздействием на гражданское население, в частности на уязвимые группы населения, включая женщин и детей.

Как говорится в заявлении ОБСЕ, Османи, подчеркнув, что он внимательно следит за ситуацией, вновь призвал к конструктивному и продуктивному диалогу как пути к устойчивым решениям на благо пострадавшего от конфликта населения.

Бужар Османи подчеркнул, что гуманитарные соображения и насущные потребности людей должны преобладать. Он выразил готовность использовать инструменты и меры укрепления доверия ОБСЕ в рамках решений по нормализации отношений и укреплению доверия между Арменией и Азербайджаном.

Действующий председатель ОБСЕ выразил готовность продолжать свое личное и активное взаимодействие со сторонами.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцах находится в блокаде из-за перекрытия Азербайджаном межгострассы Степанакерт-Горис-Бердзорский (Лачинский) коридор - единственного дороги, связывающей Арцах с Арменией, в результате чего нарушены права 120 тыс. населения страны, в том числе, 30 тыс. детей. Несмотря та что, Международный суд ООН 22 февраля удовлетворил требование Армении и обязал Азербайджан не препятствовать свободному передвижению грузов, людей и транспорта через Лачинский коридор в обоих направлениях, Баку до сих пор не выполнил это юридически обязывающее решение. Помимо этого, 23 апреля Азербайджан установил КПП в Лачинском коридоре в зоне ответственности российского миротворческого контингента. А после инцидента 15 июня азербайджанская сторона полностью заблокировала Лачинский коридор, в результате чего в Нагорный Карабах не доставляется даже гуманитарная помощь, включая продовольствие и медикаменты.

26 июля Армения направила гуманитарный конвой в Нагорный Карабах (361 тонна - мука, макароны, сахарный песок, растительное масло, сухое молоко, соль, детское питание и медикаменты на 19 грузовых автомобилях), который все еще стоит в приграничной зоне близ Корнидзора.