Четверг, 10 Августа 2023 21:55

АрмИнфо.Idram и IDBank подвели итоги очередной программы инициативы «Сила одного драма». Из компаний сообщают, что за платежи, выполненные через их платформы в течение июля, было пожертвовано 3.480.466 драмов благотворительному фонду «Дети Армении».

Компании также объявили бенефициара следующего месяца. В течение августа за каждый платеж клиентов через приложение Idram&IDBank, платформу IDBanking.am и сайт Idram.am будет переведен 1 драм армянскому благотворительному фонду «СОС Детские Деревни».

Фонд «СОС Детские Деревни» - организация, ориентированная на детей, миссия которой заключается в оказании помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Фонд осуществляет свою деятельность по двум направлениям: услуги по альтернативному уходу, а также по укреплению семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной социальной ситуации. Программы, реализуемые фондом, направлены на совершенствование системы защиты детей в Республике Армения, обеспечение права ребенка на проживание в семье.

Спартак Саргсян, национальный директор армянского благотворительного фонда «СОС Детские Деревни», отмечает, что их сотрудничество с Idram и IDBank чрезвычайно важно для реализации миссии фонда. «Вместе мы поддерживаем детей, молодежь и их семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, способствуя развитию сообществ», — говорит Спартак Саргсян.

По словам руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а Татевик Вардеванян, помощь благотворительному фонду очень важна для обеих компаний, так как поддержка детей считается одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности.

Вы также можете стать послом доброй воли, просто совершая все свои платежи с помощью приложения Idram&IDBank, IDBanking.am и веб-сайта Idram.am, не тратя ни одного лишнего драма.

Ведь все начинается с одного драма…