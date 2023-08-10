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АрмИнфо.Idram и IDBank подвели итоги очередной программы инициативы «Сила одного драма». Из компаний сообщают, что за платежи, выполненные через их платформы в течение июля, было пожертвовано 3.480.466 драмов благотворительному фонду «Дети Армении».
Компании также объявили бенефициара следующего месяца. В течение августа за каждый платеж клиентов через приложение Idram&IDBank, платформу IDBanking.am и сайт Idram.am будет переведен 1 драм армянскому благотворительному фонду «СОС Детские Деревни».
Фонд «СОС Детские Деревни» - организация, ориентированная на детей, миссия которой заключается в оказании помощи детям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Фонд осуществляет свою деятельность по двум направлениям: услуги по альтернативному уходу, а также по укреплению семей с несовершеннолетними детьми, находящихся в трудной социальной ситуации. Программы, реализуемые фондом, направлены на совершенствование системы защиты детей в Республике Армения, обеспечение права ребенка на проживание в семье.
Спартак Саргсян, национальный директор армянского благотворительного фонда «СОС Детские Деревни», отмечает, что их сотрудничество с Idram и IDBank чрезвычайно важно для реализации миссии фонда. «Вместе мы поддерживаем детей, молодежь и их семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, способствуя развитию сообществ», — говорит Спартак Саргсян.
По словам руководителя отдела по коммуникациям IDBank-а Татевик Вардеванян, помощь благотворительному фонду очень важна для обеих компаний, так как поддержка детей считается одним из ключевых направлений корпоративной социальной ответственности.
Вы также можете стать послом доброй воли, просто совершая все свои платежи с помощью приложения Idram&IDBank, IDBanking.am и веб-сайта Idram.am, не тратя ни одного лишнего драма.
Ведь все начинается с одного драма…
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|Движение <Мать Армения> пойдет на выборы в мэра Еревана в блоке с партиями <Еркир Цирани> и <Интеллектуальная Армения>
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|Нубар Афеян: Как потомок Геноцида армян столетней давности, я нахожу происходящее в Арцахе ужасающим и бесчеловечным
|Бабкен Тунян ответил Виктору Мнацаканяну: сделать что-то "бесплатным" за счет бюджета не является геройством
|Экс-прокурор подал в суд на Генпрокурора Армении - СМИ
|ЕСПЧ направил армянской стороне информацию, предоставленную Азербайджаном в отношении Вагифа Хачатряна
|Враг обстрелял работающих в поле мирных граждан
|Правозащитники выразили свою позицию - теперь настал черёд лиц, принимающих политические решения
|Бывшие высокопоставленные полицейские Армении обвиняются в присвоении около 50 млн драмов
|У Армении в переговорном процессе с Азербайджаном остался лишь один рычаг - мирный договор
|Окампо представил Араику Арутюняну результаты своего правового исследования блокады Арцаха
|Руководители компаний сферы ИТ просят генпрокурора изменить меру пресечения в отношении Сергея Смбатяна
|Правительство РА будет компенсировать транспортные затраты учителей областных школ
|Французские города направили фуру с гумпомощью Арцаху
|Глава минсоцтруда на встрече с Викторин подчеркнул срочность активного вовлечения международного сообщества в предотвращение гумкатастрофы в Нагорном Карабахе
|Армения отмечает важность тесного сотрудничества с Ираном в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков
|Министр обороны Армении провел переговоры с новоназначенными послом Франции и военным атташе
|Главы МИД Армении и Болгарии обсудили гуманитарный кризис вокруг Арцаха, возникший из-за действий Азербайджана
|Секретарь Совбеза Армении и представители Комитета по внешним отношениям Сената США обсудили гумситуацию вокруг Арцаха
|Проблемы с вывозом мусора и работой общественного транспорта являются самыми наболевшими для ереванцев - опрос
|Москва: Еревану и Баку предстоит найти развязки еще по ряду сложных тем
|Бывший главный прокурор Международного уголовного суда квалифицировал геноцидом происходящее сегодня в Арцахе
|Прокуратура требует признания недействительными решения об отчуждении некоторых земельных участков в Ереване
|АРФ "Дашнакцутюн" не будет участвовать в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана
|Углубление гуманитарного кризиса в Арцахе делает более заметными необратимые последствия голода - Омбудсмен
|Армения снова поднимется тогда, когда удастся преодолеть раба в себе - Шармазанов
|ЗАО "Газпром Армения" предупреждает граждан страны о махинациях в социальных сетях
|Инициатива "Священная Армения" намерена привлечь к ответственности основателя группы Little Big Илью Прусикина за осквернение христианского креста
|Ашхабад выступает за разработку «Договора о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии»
|На Армению надвигается сильная жара - прогноз синоптиков
|В Ереване убеждены: Международные усилия должны быть направлены на разблокировку Кашатагского коридора
|Эрдоган в очередной раз подтвердил участие Турции в азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Команда Армении завоевала 1 золотую и 4 серебряные медали на Международной математической студенческой олимпиаде
|Сборная Армении по баскетболу узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата мира 2027 года
|Численность населения Армении увеличивается, приближаясь к 3 млн.
|Секретарь Совбеза РА рассказал новоназначенному послу Ирана о гумкризисе в Арцахе из-за действий Азербайджана
|Город Гюмри объявлен спортивной столицей СНГ в 2024 году
|Госдеп США: Турция может сыграть продуктивную роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Турция и Азербайджан "сверили часы" в сфере оборонного сотрудничества
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению перевезено 11 больных
|Отряд "Крестоносцы" требует от правительства Армении обеспечить арцахцев едой, в противном случае грозится пойти на радикальные меры
|Экс-вице-мэр Еревана обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупных размерах
|В Армении второй год подряд фиксируется высокий естественный прирост населения
|Великобритания продолжает содействовать Азербайджану в разминировании территорий
|Представители Сената США посетили Корнидзор и убедились в закрытости единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром
|Читать больше
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