Четверг, 10 Августа 2023 19:58

АрмИнфо.Доклад бывшего прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо может стать основанием для предъявления обвинения руководству Азербайджана. Такое мнение высказал в своем микроблоге в twitter написал посол по особым поручениям Эдмон Марукян.

<В докладе бывшего главного прокурора Международного уголовного суда делается вывод о геноцидальной политике Азербайджана, и если бы она была предвзятой или не основывалась на фактах, то Хикмет Гаджиев и вся азербайджанская пропаганда никогда бы не обратила на это внимание и не потратила бы на него времени.

Следовательно, это доклад с фактами и аналитикой, который в будущем может стать обвинительным заключением против руководства Азербайджана> - написал он.

Напомним, что бывший прокурор Международного уголовного суда Луис Морено Окампо в своем докладе подтвердил, что блокада Лачинского коридора со стороны Азербайджана является геноцидом по отношению к этническим армянам Нагорного Карабаха.

<Блокада Лачинского коридора силами безопасности Азербайджана, препятствующая доступу к любым продуктам питания, медикаментам и другим предметам первой необходимости, должна рассматриваться как геноцид в соответствии со статьей II, (c) Конвенции о геноциде: <Умышленное создание для группы условий жизни, рассчитанных на ее физическое уничтожение>, - отметил эксперт, указав, что голод как метод истребления людей был проигнорирован всем международным сообществом, когда он применялся против армян в 1915 году, позже против евреев, поляков, русских в Ленинграде, затем камбоджийцев, а также боснийцев в Сребренице.

<Есть разумные основания полагать, что у президента Алиева есть геноцидальные намерения. Он умышленно блокирует Лачинский коридор даже после того, как Международный суд в решениях о промежуточных мерах уведомил его о последствиях его действий>, - говорится в докладе.