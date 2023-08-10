Четверг, 10 Августа 2023 19:42

АрмИнфо. Высший орган по связям с общественностью армянской общины Австралии призывает федеральных и государственных парламентариев страны присоединиться к заявлению о недопустимости блокады Арцаха на фоне учиненной Азербайджаном незаконной средневековой осады в отношении 120 000 коренных армян Арцаха (Нагорного Карабаха), которая длится уже более 8 месяцев.

В сообщении Армянского комитета "Ай Дат" Австралии (ANC-AU) отмечается, что в связи с молчанием министра иностранных дел Австралии Пенни Вонг на фоне усугубляющегося кризиса в Арцахе, ANC-AU надеется "достучаться до нее" посредством избранных должностных лиц по всей стране, которые присоединятся к призывам положить конец этому гуманитарному кризису.

В Организации также добавили, что уже 14 австралийских парламентариев выступили соавторами заявления ANC-AU о необходимости деблокады Арцаха.

В заявлении говорится:

"Я солидарен с армянами Австралии и международным сообществом, подтверждая заявление Международной ассоциации ученых-геноцидологов о том, что продолжение незаконной блокады Азербайджаном Арцаха (Нагорного Карабаха) подвергает армянский народ Арцаха риску геноцида.

Поддерживаю решение Международного Суда, который требует от правительства Азербайджана принять все имеющиеся в его распоряжении меры для обеспечения беспрепятственного передвижения людей, транспортных средств и грузов между Арменией и Арцахом по Кашатагскому (Лачинскому) коридору. Я призываю Австралию недвусмысленно передавать эти посылы в отношении блокады по всем двусторонним и многосторонним международным каналам до тех пор, пока незаконная блокада не будет снята".

На данный момент заявление подписали: Джером Лаксале - федеральный член Беннелонга; Пол Флетчер - федеральный член от Брэдфилда; Сенатор Джордон Стил- Джон - сенатор от Западной Австралии; Генри Пайк - федеральный член Боумена; Майкл Суккар - федеральный член Дикина; Элизабет Уотсон Браун - федеральный член Райана; Боб Каттер - федеральный член Кеннеди; и парламентарии законодательного собрания Нового Южного Уэльса - Марк Кур, Хью Макдермотт, Тим Джеймс, Джеки Манро, Таня Дэвис, Коби Шетти, Ирене Пневматикос.

Исполнительный директор Армянского национального комитета Австралии Майкл Колокоссиан в этой связи заявил: "Поскольку мы приближаемся к 250 дням этой незаконной блокады, у министра иностранных дел есть возможность скорректировать позицию Австралии по этому вопросу и призвать Азербайджан разрешить беспрепятственное движение по коридору, в соответствии с беспрецедентными призывами международного сообщества".

Отметим также, что на третий день протестных акций, армяне Лос-Анджелеса парализовали движение на 134 Freeway - одной из важнейших транспортных артерий Южной Калифорнии. Представители армянской общины требуют от руководства США, от мирового сообщества поднять голос в защиту жителей Арцаха, которым сегодня угрожает реальная опасность физического уничтожения.