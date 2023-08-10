Четверг, 10 Августа 2023 17:58

АрмИнфо. В период правления Никола Пашиняна (премьер- министр РА - ред.) из года в год растет количество совершенных преступлений, в том числе, тяжких и особо тяжких, в то время как их раскрываемость не улучшается. Об этом 10 августа журналистам заявила депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Анна Мкртчян.

Это, по ее словам, свидетельствует о том, перед судебно-правовой системой Армении имеются два варианта: либо пойти по пути раскрытия реальных преступлений, обращая при этом особое внимание на тяжкие и особо тяжкие преступления, либо выполнять указания Никола Пашиняна. Депутат считает, что совместить оба варианта практически невозможно, и по этой причине судебно-правовая система пошла по второму пути. <Именно в этом заключается причина того, что судебно-правовая система страны постоянно дискредитируется, что для Никола Пашиняна является идеальным вариантом, поскольку он не ставит перед собой решение проблем с безопасностью государства и улучшение внутренней стабильности. Он дает указания следователям, прокурорам, судьям, чтобы те выносили наилучшие для него решения. Примером этого лучшего решения является судебное разбирательство против третьего президента РА Сержа Саргсяна>, - отметила депутат.

Она заметила, что сегодня в суды зачастую поступают дела, которые по своему характеру носят политический характер. Причем, эти дела, считает Мкртчян, будут увеличиваться. Она напомнила про дело о зампреде Республиканской партии Армене Ашотяне. <Своими действиями Никол Пашинян должен довести процесс разрушения страны до конца, в том числе, и путем подобных судебных процессов>, - сказала оппозиционер.

Отметим, что сегодня в суде показания давал третий президент РА Серж Саргсян, который обвиняется в протекции компании <Флеш>, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере $1 млн. Причем, ранее показания против экс-президента дал бывший министр сельского хозяйства Серго Карапетян, который в процессе разбирательства скончался. Третий президент РА заметил, что не рад защищать экс-министра сельского хозяйства, но тот сделал правильный выбор во время тендера на поставку дизельного топлива. <Если бы Серго Карапетян не принял тогда подобного решения, то именно в тот период, а не сейчас, понес бы наказание, - сказал Серж Саргсян. Он добавил, что программу могли реализовать лишь две компании, и бывший министр сельского хозяйства отдал предпочтение той, которая предложила более низкую цену. Экс- президент напомнил, что в ходе предварительного следствия было получено более чем достаточно доказательств того, что государственный заказ на поставку 17 тысяч тонн дизтоплива в течение двух месяцев могли осуществить всего две компании.

На вопрос стороны обвинения о том, почему же в таком случае Серго Карапетян дал показания против третьего президента, в том числе, о том, что именно Серж Саргсян поручил экс-министру дать заказ владельцу компании <Флеш> Барсегу Бегларяну, экс-президент предложил суду разобраться в этом вопросе, поскольку он сам не намерен руководствоваться предположениями.

Напомним, что уголовное дело против Сержа Саргсяна было возбуждено в конце 2019 года. По версии следствия, третий президента РА в 2013 году оказал протекцию компании "Флеш". Она победила в тендере на поставку дизельного топлива, хотя предложила более высокую цену, чем ее конкурент с разницей примерно в $1 млн. Тем самым, государству был причинен ущерб в размере порядка $1 млн. Мерой пресечения в отношении Саргсяна избрана подписка о невыезде.

Отметим, что следующее заседание суда состоится 24 августа