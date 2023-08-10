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АрмИнфо. Окружной суд Гааги вынес приговор главе Азербайджано-турецкой ассоциации в Нидерландах за пропаганду ненависти и публичные оскорбления в адрес армян. Об этом в своем микроблоге в Твиттер сообщил посол Армении в Нидерландах и Люксембурге Тигран Балаян.
Как сообщил Балаян, вердикт был вынесен Судом после рассмотрения отдельных исков, поданных как посольства Армении в Нидерландах, так и Федерацией армянских организаций Нидерландов(FAON).
Добавим, что еще в 2020 году Верховный суд Нидерландов подтвердил решения предыдущих инстанций об осуждении главы Азербайджано-турецкой культурной ассоциации в Гааге за пропаганду национальной дискриминации и призывы к насилию. На акции протеста в 2014 году в Алмело против установления памятника жертвам Геноцида армян, Ильхан Эшкин заявил, что "Карабах станет могилой армян".
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|Враг обстрелял работающих в поле мирных граждан
|Правозащитники выразили свою позицию - теперь настал черёд лиц, принимающих политические решения
|Бывшие высокопоставленные полицейские Армении обвиняются в присвоении около 50 млн драмов
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|Руководители компаний сферы ИТ просят генпрокурора изменить меру пресечения в отношении Сергея Смбатяна
|Правительство РА будет компенсировать транспортные затраты учителей областных школ
|Французские города направили фуру с гумпомощью Арцаху
|Глава минсоцтруда на встрече с Викторин подчеркнул срочность активного вовлечения международного сообщества в предотвращение гумкатастрофы в Нагорном Карабахе
|Армения отмечает важность тесного сотрудничества с Ираном в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков
|Министр обороны Армении провел переговоры с новоназначенными послом Франции и военным атташе
|Главы МИД Армении и Болгарии обсудили гуманитарный кризис вокруг Арцаха, возникший из-за действий Азербайджана
|Секретарь Совбеза Армении и представители Комитета по внешним отношениям Сената США обсудили гумситуацию вокруг Арцаха
|Проблемы с вывозом мусора и работой общественного транспорта являются самыми наболевшими для ереванцев - опрос
|Москва: Еревану и Баку предстоит найти развязки еще по ряду сложных тем
|Бывший главный прокурор Международного уголовного суда квалифицировал геноцидом происходящее сегодня в Арцахе
|Прокуратура требует признания недействительными решения об отчуждении некоторых земельных участков в Ереване
|АРФ "Дашнакцутюн" не будет участвовать в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана
|Углубление гуманитарного кризиса в Арцахе делает более заметными необратимые последствия голода - Омбудсмен
|Армения снова поднимется тогда, когда удастся преодолеть раба в себе - Шармазанов
|ЗАО "Газпром Армения" предупреждает граждан страны о махинациях в социальных сетях
|Инициатива "Священная Армения" намерена привлечь к ответственности основателя группы Little Big Илью Прусикина за осквернение христианского креста
|Ашхабад выступает за разработку «Договора о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии»
|На Армению надвигается сильная жара - прогноз синоптиков
|В Ереване убеждены: Международные усилия должны быть направлены на разблокировку Кашатагского коридора
|Эрдоган в очередной раз подтвердил участие Турции в азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Команда Армении завоевала 1 золотую и 4 серебряные медали на Международной математической студенческой олимпиаде
|Сборная Армении по баскетболу узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата мира 2027 года
|Численность населения Армении увеличивается, приближаясь к 3 млн.
|Секретарь Совбеза РА рассказал новоназначенному послу Ирана о гумкризисе в Арцахе из-за действий Азербайджана
|Город Гюмри объявлен спортивной столицей СНГ в 2024 году
|Госдеп США: Турция может сыграть продуктивную роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Турция и Азербайджан "сверили часы" в сфере оборонного сотрудничества
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению перевезено 11 больных
|Отряд "Крестоносцы" требует от правительства Армении обеспечить арцахцев едой, в противном случае грозится пойти на радикальные меры
|Экс-вице-мэр Еревана обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупных размерах
|В Армении второй год подряд фиксируется высокий естественный прирост населения
|Великобритания продолжает содействовать Азербайджану в разминировании территорий
|Представители Сената США посетили Корнидзор и убедились в закрытости единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром
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