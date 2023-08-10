Четверг, 10 Августа 2023 17:57

АрмИнфо. Окружной суд Гааги вынес приговор главе Азербайджано-турецкой ассоциации в Нидерландах за пропаганду ненависти и публичные оскорбления в адрес армян. Об этом в своем микроблоге в Твиттер сообщил посол Армении в Нидерландах и Люксембурге Тигран Балаян.

Как сообщил Балаян, вердикт был вынесен Судом после рассмотрения отдельных исков, поданных как посольства Армении в Нидерландах, так и Федерацией армянских организаций Нидерландов(FAON).

Добавим, что еще в 2020 году Верховный суд Нидерландов подтвердил решения предыдущих инстанций об осуждении главы Азербайджано-турецкой культурной ассоциации в Гааге за пропаганду национальной дискриминации и призывы к насилию. На акции протеста в 2014 году в Алмело против установления памятника жертвам Геноцида армян, Ильхан Эшкин заявил, что "Карабах станет могилой армян".