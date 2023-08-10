Четверг, 10 Августа 2023 15:15

АрмИнфо.Последнее послание президента Республики Арцах Араика Арутюняна содержало важные акценты. Призывы, адресованные Республике Армения, Диаспоре, Российской Федерации, различным международным действующим лицам, были, несомненно, уместны. Об этом говорится в заявлении Общественного движения "Фронт безопасности и развития Арцаха".

При этом в заявлении констатируется, что все отмеченные действующие лица имеют обязательства и задачи, и очевидно, что вследствие их бездействия или недостаточности предпринятых ими шагов Арцах сегодня оказался в этой ситуации.

"Но, независимо от геополитических процессов, в этой ситуации обязанности, задачи и, самое главное, ответственность лежат в первую очередь на президенте Арцаха.

Тяжелейшая блокада, а сейчас уже полная осада, требуют, чтобы во всех сферах действовало правильно разработанное кризисное управление, начиная от решения экономических проблем, управления государственными резервами до вывоза мусора и удовлетворения элементарных жизненных потребностей населения", - убеждены в Движении.

Вместе с тем "Фронт безопасности и развития Арцаха" считает, что чем сложнее ситуация, тем больше она требует усилий, напряжения ума и мысли - это бесспорно. "Требуется изучение опыта оказавшихся в ситуациях блокады стран и городов, обсуждение всех вариантов и предложений, привлечение всех способных сил и поиск наиболее рациональных решений. Требуется последовательная и настойчивая реализация разработанных действий, системная и прозрачная работа, исключительная дисциплина и строгий подход к тем, кто не соблюдает установленный порядок",- говорится в заявлении.

Общественное движение "Фронт безопасности и развития Арцаха" напоминает, что много месяцев назад представило конкретные предложения президенту Арцаха.

"Если бы хоть некоторые из них за это время уже были реализованы, ряд важных вопросов внутри страны сейчас мог быть решён или эти вопросы не проявились бы так остро. Между тем, создаётся впечатление, что в этой сложнейшей ситуации всё пущено на самотёк.

Если заявляется, что наша цель - борьба во имя права Арцаха на самоопределение, то мы должны всё, даже маленький ресурс, всякий раз направлять на то, чтобы подготовить наш народ к долгосрочной борьбе за эту цель. И надо не только подготовить людей, но и создать для этого условия. Мы уверены, что это возможно. Мы не единственный народ, который во имя своего достоинства несёт такие лишения. И мы не можем стать тем единственным народом, который оказался небрежным в вопросе защиты своего главного права.

Если заявленное президентом действительно соответствует истинному желанию, то должны быть сделаны чёткие шаги. Именно соответствие слова и дела показывает истинность намерений. А если звучит одно, но не производится чётких, понятных и заметных действий, чтобы превратить в реальность это прозвучавшее заявление, значит, мы имеем дело с имитацией.

Потому президент должен особо заявить, как он видит достижение цели реализации права народа Арцаха на самоопределение, какие шаги для этого будут предприниматься, и он не должен избегать принятия роли настоящего лидера.

В противном случае мы не собираемся сидеть сложа руки и будем делать всё возможное и невозможное для того, чтобы достигнуть цели иметь свободный, безопасный, счастливый и армянский Арцах",- резюмировали в Движении.