Четверг, 10 Августа 2023 14:13

АрмИнфо.Глава МИД Армении Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с исполняющим обязанности заместителя госсекретаря США по делам Европы и Евразии Юри Ким, проинформировал последнюю об обострении ситуации в Нагорном Карабахе, сложившейся вследствие незаконного блокирования Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора, которое длится уже более 8 месяцев и которое может обернуться настоящей гуманитарной катастрофой на глазах у международного сообщества.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, Мирзоян подчеркнул, что с 15 июня население Нагорного Карабаха находится в тотальной блокаде, испытывая

острую нехватку продуктов питания, медикаментов и других товаров первой необходимости.

Министр добавил, что продолжающееся обострение гуманитарной ситуации в Нагорном Карабахе непосредственно ставит под угрозу усилия Армении

и международного сообщества, направленные на достижение устойчивого мира в регионе, а также подчеркнул необходимость наиболее оптимального использования уже существующих механизмов и немедленного прекращения блокирования Кашатагского коридора в соответствии с решениями Международного суда.

Была обоюдно отмечена необходимость принятия мер по урегулированию ситуации, а также продолжения контактов в этом направлении. Мирзоян подчеркнул необходимость совместных усилий международного сообщества в сложившейся ситуации.