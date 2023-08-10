Четверг, 10 Августа 2023 14:09

АрмИнфо.Состоялся учредительный сбор блока <Мать Армения>. Об этом говорится в сообщении движения.

Источник отмечает, что в ходе сбора координатор движения <Мать Армения> Андраник Теванян, председатель партии <Еркир цирани> Заруи Постанджян и председатель партии <Интеллектуальная Армения> Манук Сукиасян подписали меморандум о сотрудничестве и формировании блока.

"Подчеркивая необходимость преодоления вызовов безопасности, стоящих перед Республикой Армения и Республикой Арцах, считая полную смену власти в Республике Армения основным условием преодоления этих вызовов, рассматривая выборы в совет старейшин Еревана как возможность для полной смены власти, предотвращение системного коллапса и общественного расслоения, движение "Мать Армения", партия "Еркир Абрикос" и партия "Интеллектуальная Армения" объединяются для участия в выборах в Совет старейшин Еревана по пропорциональному списку "Мать Армения", - говорится в сообщении.

Андраник Теванян возглавит пропорциональный список блока.

Ранее Андраник Теванян заявил, что движение "Мать Армения" приняло решение участвовать в выборах Совета старейшин Еревана, рассматривая это как возможность для полной смены власти и вывода страны из сложившейся ситуации.

Напомним, что выборы пройдут 17 сентября. Избирателям столицы Армении предстоит избрать 65 членов Совета, которые, в свою очередь, выберут мэра города