Четверг, 10 Августа 2023 14:07

АрмИнфо.Депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Армения> Андраник Теванян принял решение сложить свой депутатский мандат. Об этом он написал на своей странице в Faceboook.

<Принял решение сложить депутатский мандат и принять участие в выборах в Совет старейшин Еревана во главе блока <Мать Армения>, - написал Теванян.

Он заметил, что отказ от мандата является не требованием законодательства, а результатом политического решения. <Я не хочу

страховать себя депутатским мандатом, и не оставляю себе пути для отступления, потому что жду от избирателя проявления своей решимости.

Отказ от мандата дает общественности очень четкое сообщение о том, что борьба ведется не за мандат члена Совета старейшин. На повестке нашей страны безопасность, спасение Армении и Арцаха, смена власти. Именно с этой повесткой мы вступаем в предвыборную кампанию, чтобы изменить эту кошмарную реальность. Присоединяйтесь к нам, чтобы изменить ситуацию>, - отметил лидер блока.

Выборы в Совет старейшин пройдут 17 сентября. Избирателям предстоит избрать по пропорциональной системе выборов 65 членов Совета, которые, в свою очередь, выберут мэра столицы Армении. Правящая партия <Гражданский договор> выдвинула на эту должность нынешнего вице-мэра Тиграна Авиняна. Помимо Теваняна и Авиняна, о намерениях баллотироваться в Совет старейшин уже заявили бывший мэр Еревана Айк Марутян, глава фракции <Луйс> в Совете старейшин Давид Хажакян, бывший глава административного района Кентрон (Центр) Еревана Виктор Мнацаканян, председатель партии <Страна для жизни> Мане Тандилян, член правления партии <Национальный прогресс> Айк Григорян, генерал­майор юстиции Нелли Арутюнян от партии <Сила Родины>. Об участии в выборах объявила и партия <Во имя социальной справедливости>.

Прием заявок на участие в выборах в Совет старейшин Еревана пройдет с 3 по 13 августа, 13-18 августа кандидаты будут зарегистрированы, 23 августа - 15 сентября будут организованы предвыборные агитационные кампании, а 16 сентября объявлен Днем тишины.

Приглашение на участие в выборах в Совет старейшин в качестве наблюдателей отправлены избирательным органам 20 стран и 5 международным организациям.