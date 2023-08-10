Четверг, 10 Августа 2023 14:06

АрмИнфо. В процессе по делу об убийстве подполковника Ара Мхитаряна власти Армении пошли на новые унизительные шаги. Об этом на своей странице в Facebook написал депутат Национального Собрания РА от оппозиционной фракции <Честь имею> Тигран Абрамян.

<Напомню, что в 2019 году офицер вооруженных сил Республики Армения подвергся жестокому насилию со стороны правящей банды. По словам членов семьи и свидетелей погибшего офицера, при избиении лично присутствовал бывший губернатор Вайоц Дзорской области, а ныне депутат от правящей партии <Гражданский договор> Трдат Саркисян>, - отметил оппозиционер.

Он заметил, что в настоящее время по указанию властей возбуждены уголовные дела по делу о даче ложных показаний в отношении тех свидетелей, которые не только своими глазами видели, кто участвовал в тот день в инциденте, но и подверглись насилию при предотвращении убийства. Более того, продолжил Абрамян, вчера власти применили еще одну меру давления в отношении двух офицеров в звании подполковников, отстранив их от службы. <Интересно, чем занят начальник Генерального штаба РА, когда с его молчаливого согласия замалчиваются реальные факты, шьются дела против его подчиненных, тем более, что в этот трудный момент, когда двум офицерам не позволяют осуществлять свои официальные полномочия. Я уже не говорю о том, что армейское командование молча переварило обстоятельства гибели подполковника Ара Мхитаряна. Главное, что они пока крепко удерживают свои должности, а власть их пока потерпит>, - подчеркнул Абрамян.

Напомним, что 27 июля текущего года подполковник ВС Армении Ара Мхитарян, впавший в кому в результате избиения в Вайоцдзорской области в 2019 году, скончался. Инцидент произошел вечером 17 сентября 2019 года. Мхитаряна в бессознательном состоянии доставили в медицинский центр Ехегнадзора, а затем перевезли в центральный военный госпиталь в Ереване. Офицера прооперировали, но он находился в тяжелом состоянии. Подполковник так и не вышел из комы. В качестве обвиняемых по этому уголовному делу проходят помощник уже бывшего губернатора Вайоц Дзора Трдата Саркисяна - Арутюн Григорян, и его брат Завен Григорян. Свидетели происшествия - военнослужащие Мариам Унанян, Жора Багдасарян, Мхитар Мелконян, Левон Арутюнян, в своих показаниях отметили, что на месте происшествия находился тогдашний губернатор Вайоц Дзора Трдат Саркисян. По их словам, он ничего не предпринял, чтобы пресечь избиение. Эти же сведения они подтвердили и на очной ставке с Саркисяном. Однако Саркисян категорически отрицал, что был очевидцем происшествия. На фоне скандала он подал в отставку с поста губернатора Вайоц Дзора. Позже непричастность Саркисяна к инциденту была доказана