Четверг, 10 Августа 2023 14:04

АрмИнфо.Неравнодушные граждане, проявляющие нетерпимое отношение к нарушителям ПДД, могут зарегистрироваться в приложении <Road control>, уже могут по мобильному телефону зафиксировать нарушения правил дорожного движения и отправить в центр регистрации нарушений дорожной полиции.

Как сообщили в министерстве внутренних дел Армении пояснили, что процедура регистрации выглядит следующим образом: <Загружаем приложение <Road control> (из Google Play на Android, из Apple Store на iOS), потом в скаченном приложении нажимаем зарегистрироваться. Для регистрации необходимо заполнить свои ФИО, данные документа, удостоверяющего личность, номер социальной карты, номер телефона, затем ознакомившись с условиями и выразив свое согласие, нажимаем <продолжить>, после чего получаете короткое сообщение в виде кода на номер мобильного телефона, после ввода которого вы нажимаете <вход>. После успешной регистрации приложение позволяет выбрать один из трех вариантов: <Видеозапись>, <Фотосъемка> и <Непрерывная видеозапись>. После выбора вы делаете снимок автомобиля, после чего вам необходимо указать вид нарушения автомобиля и заполнить номерной знак автомобиля. После заполнения данных нажмите кнопку продолжить>.

Ранее сообщалось, что решением правительства с начала июля граждане могут по мобильному телефону зафиксировать нарушения правил дорожного движения и отправить в центр регистрации нарушений дорожной полиции. Уже действует мобильное приложение <Road Control Armenia>, и Activesociety.am сайт.