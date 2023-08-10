Четверг, 10 Августа 2023 14:03

АрмИнфо.Microsoft - одна из тех компаний, которые запятнали себя не только антироссийской риторикой, но и конкретными шагами во вред российскому государству.

Так прокомментировал замглавы МИД России Михаил Галузин решение американской компании Microsoft открыть мультирегиональный хаб в Казахстане и чья деятельность будет охватывать страны Центральной Азии, Азербайджан, Армению, Грузию, Монголию и Пакистан.

Так, на уточнение видят ли в Москве угрозу цифровому суверенитету вышеуказанных стран в открытии такого хаба и будет ли Москва предостерегать своих партнеров от реализации данного проекта, Галузин констатировал, что с самого начала СВО (специальной военной операции) эта корпорация оказывает разнообразную поддержку киевскому режиму под предлогом укрепления его киберобороны.

<Более того, она регулярно обвиняет Россию в организации компьютерных атак на украинские ресурсы. Разумеется, никаких доказательств не приводится, а факты системных кибердиверсий против критической инфраструктуры нашей страны в Microsoft замалчивают>,- добавил дипломат.

По его убеждению, все это лишний раз свидетельствует о том, что детище Гейтса послушно выстраивает свою деятельность в русле политических установок США.

Галузин добавил, что у России нет сомнений, что инициатива создания межрегионального хаба с проекцией на государства постсоветского пространства реализуется прежде всего в интересах Вашингтона.

< Цель - подсадить эти страны на IT-индустрию, напичканную "закладками", которые упрощают американским спецслужбам их разведдеятельность. К слову, на этом уже не раз ловили многих гигантов Кремниевой долины. Как показывает практика, посулы западников зачастую оборачиваются политической и иной кабалой, в том числе в цифровой сфере.

Существует немало примеров, когда американские и европейские IT-гиганты использовали свои технологические наработки во вред национальным интересам отдельных государств>, - сказал дипломат в интервью ТАСС.

Вместе с тем он признал, что каждое государство должно само определять степень угрозы этого проекта своему цифровому суверенитету.

Однако, по его словам, Россия со своей стороны, предупреждаем и будем предупреждать своих друзей по СНГ о негативных последствиях сотрудничества с подобными компаниями.

<В рамках совместных интеграционных задач, в частности в Евразийском экономическом союзе, мы ведем собственную работу над преодолением технологической и цифровой зависимости от недобросовестных и ненадежных "партнеров", злоупотребляющих своим когда-то достигнутым монопольным положением.

Наше двустороннее взаимодействие со странами постсоветского пространства выстраивается на равноправной основе. В 2022 году мы, например, подписали с Азербайджаном и Арменией межправительственные соглашения о сотрудничестве в области обеспечения международной информационной безопасности. В настоящее время идет согласование планов реализации этих документов. Весной этого года состоялись соответствующие межведомственные консультации.

Российские компании, специализирующиеся на цифровых и информационно-коммуникационных технологиях, проявляют интерес к налаживанию проектного сотрудничества с Баку и Ереваном. Это и "умные" системы управления городским хозяйством, и применение накопителей электроэнергии, и электротранспорт. Со своей стороны готовы оказывать необходимое дипломатическое содействие этой важной работе>,- резюмировал Галузин.