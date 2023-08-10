Четверг, 10 Августа 2023 14:02

АрмИнфо.Министр территориального управления и инфраструктур РА Гнел Саносян 10 августа принял делегацию, возглавляемую Чрезвычайным и Полномочным Послом Исламской Республики Иран в Республике Армения Мехди Собхани.

Как передает пресс-служба Министерства, в ходе встречи стороны указали на теплые, дружественные армяно-иранские отношения и необходимость их углубления. "Приятно констатировать, что наши отношения развиваются хорошими темпами, но есть большой потенциал для развития и углубления отношений и по другим направлениям", - сказал Саносян, подчеркнув важность существующего сотрудничества в сфере энергетики.

В ходе встречи обсуждался ход реализации совместно реализуемых проектов. Министр подчеркнул важность завершения совместных проектов в указанные сроки. Он особо подчеркнул необходимость скорейшего завершения строительства третьей линии электропередачи Иран-Армения.

Посол заверил, что будет следить за тем, чтобы работы по реализуемым в Армении проектам были завершены в указанные сроки.

Стороны также подчеркнули важность участия иранских строительных компаний в армянских строительных процессах. Также обсуждались

вопросы, связанные со строительством дорог и добычей полезных ископаемых.

Отметим, что 26 июля, выступая в Национальном Собрании РА Саносян заявил, что темпы строительства третьей ЛЭП Иран-Армения не могут удовлетворить армянскую сторону. "С иранскими партнерами мы пытаемся

найти какие- то решения", - отмечал Саносян, добавив в то же время, что начинается второй этап тендера по строительству ЛЭП Армения- Грузия, по итогам которого будет определена строительная компания, которая займется реализацией проекта создания энергетического коридора Иран- Армения-Грузия. Предстоит, в частности, не только провести высоковольтные линии, но и построить электрическую подстанцию в Айруме.

Ранее АрмИнфо сообщало, что Армения осуществляет с Ираном бартерную сделку, согласно которой получает 1 куб м. иранского газа в обмен на поставки в обратном направлении 3 кВт/ч электроэнергии, что позволяет получать в итоге 1 кВт/ ч электроэнергии практически бесплатно. С возведением третьей по счету ЛЭП эти объемы значительно возрастут. Как ожидается, в проекте обмена будет задействована и электроэнергия с нового теплового блока мощностью в 250 МВт, открытая в конце ноября 2021 года в Ереване. Тем не менее, проект строительства энергетического коридора "Север-Юг", призванного объединить электроэнергетические системы Ирана, Армении, Грузии и России, столкнулся с рядом проблем. По положению на текущий момент он реализован на 70%. Если ранее анонсировалась дата завершения проекта ЛЭП "Иран-Армения" - конец 2018 года, в конце декабря 2021 года ответственные структуры уже заявляли, что линия будет готова к концу 2023 года. Основным подрядчиком строительства 400- киловольтной ЛЭП Иран-Армения выступает иранская компания Sunir. Общая стоимость проекта составляет $107,9 млн, из которых 77% предоставил Банк развития экспорта Ирана, а 23% - сама компания Sunir. Что касается ЛЭП Армения-Грузия, то к ее строительству стороны еще не приступали