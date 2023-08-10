Четверг, 10 Августа 2023 14:00

АрмИнфо.Как потомок Геноцида армян столетней давности, я нахожу происходящее в Арцахе ужасающим и бесчеловечным. Об этом своем микроблоке в Твиттер написал один из ведущих предпринимателей Америки в сфере биотехнологий и медико-биологических наук, меценат Нубар Афеян.

В этом связи он поделился статьей, написанной авторитетным изданием Associated Press относительно заключения бывшего прокурора МУС о ситуации в Арцахе на фоне азербайджанской блокады.

"Армянам грозит геноцид в Азербайджане, предупреждает бывший прокурор МУС", - добавил Афеян.

Отметим, что накануне издание опубликовало доклад бывшего главного прокурора Международного уголовного суда Луиса Морено Окампо, в котором последний предупредил, что Азербайджан готовит геноцид против этнических армян Нагорного Карабаха, и призвал Совет Безопасности ООН передать дело в международный трибунал. В материале также подробно рассказывается о тяжелой гуманитарной ситуации вокруг Арцаха из-за действий Азербайджана.