Четверг, 10 Августа 2023 13:59

АрмИнфо.Депутат правящей фракции НС, зампредседателя постоянной парламентской комиссии по экономическим вопросам Бабкен Тунян отреагировал на вчерашнюю запись бывшего главы административного района Еревана <Кентрон> (<Центр>), ныне кандидата в мэры армянской столицы Виктора Мнацаканяна, о том, что общественный транспорт можно сделать бесплатным.

<По нашим расчетам и анализам, есть возможность сделать общественный транспорт в Ереване БЕСПЛАТНЫМ. Более того, мы считаем, что это должно быть #БЕСПЛАТНО. У нас есть четкий план, как воплотить это в жизнь>, - написал в соцсети Мнацаканян, указав, что соответствующий пункт программы партии <Победа> подразумевает коренные и систематические реформы общественного транспорта, что имеет имеет социальную составляющую. По его словам, данная реформа, которая будет пилотной, позволит также разгрузить центр города от автомобилей, поскольку более широкие слои населения предпочтут пользоваться общественным транспортом, независимо от их социального положения.

Бабкен Тунян напоминает, что любая услуга, будь то в сфере образования, здравоохранения или транспорта, предполагает расходы, которые должны быть возмещены. И, если говорится, что такая-то услуга бесплатна, это просто означает, что все, а не только пользователи этих услуг, платят за нее из уплаченных ими налогов, отмечает он.

<Для этого должен быть общественный консенсус. Например, если транспорт бесплатный для детей или людей с ограниченными возможностями, это означает, что общество (предположительно) соглашается платить за них. Но согласятся ли они платить за всех? Не исключено. Нужно только иметь в виду, что оплачивать услугу из государственного или муниципального бюджета (то есть из кармана общества) означает оставлять меньше денег, на другие расходы (благоустройство, строительство дорог и т. д.). Потому что бюджет не неисчерпаем>, - поясняет экономист.

Как считает депутат, заявления о возможности установления какой-либо бесплатной услуги можно считать обоснованными, если заявитель выражает готовность самому за нее платить, <иначе сделать что-то <бесплатным> за счет бюджета не является геройством>.

<Цель моего <поста> в том, чтобы наши соотечественники ВСЕГДА подходили к слову <бесплатный> с оговорками, независимо от того, исходит оно от нас или от других политических сил>, - заключает депутат правящей партии.

Напомним, что в начале января 2020 года в Люксембурге первыми в мире сделали весь транспорт бесплатным. Эта схема действует по всей стране, и пассажирам нужно покупать билет, только если они хотят путешествовать первым классом. Дефицит компенсируется в основном за счет плательщиков высоких налогов. По замыслу властей этот шаг призван разгрузить дороги от автомобилей. Через три года после введения такой схемы жители очень довольны, поскольку она позволяет им "путешествовать легко" и "с пользой для окружающей среды>. На сегодня данная схема успешно функционирует во многих городах Европы.