Среда, 9 Августа 2023 20:44

АрмИнфо. В результате выстрелов с азербайджанских позиций в Арцахе повреждена гражданская машина. Об этом сообщает полиция МВД Республики Арцах.

Согласно источнику, 9 августа в Шошский отдел Аскеранского райотдела полиции поступило сообщение о том, что около 10:50 азербайджанцы с боевых позиций, расположенных в административном районе села Саргсашен Мартунинского района, обстреляли из различных видов огнестрельного оружия работающих на пшеничном поле общины Сарушен Аскеранского района мирных жителей. К счастью, обошлось без пострадавших.

Выстрелами повреждены стекла двух передних дверей автомобиля <Форд-Транзит>, которым управлял А.Г., занятый на сельскохозяйственных работах. Сельскохозяйственные работы остановлены. Сообщение передано российским миротворческим силам.