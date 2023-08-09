Среда, 9 Августа 2023 20:41

АрмИнфо. В ходе продолжающейся 8-месячной блокады Арцаха со стороны Азербайджана благодаря усилиям различных акторов Арцаха, Армении и диаспоры удалось обеспечить чёткую адресную оценку углубляющемуся гуманитарному кризису в Арцахе со стороны международных правозащитных и гуманитарных организаций, а также ряда авторитетных экспертов. Об этом говорится в заявлении офиса Омбудсмена Арцаха.

Согласно источнику, за это время свои позиции высказали такие организации, как Amnesty International, Human Rights Watch, Freedom House, Global Center for Responsibility to Protect, Международный Комитет Красного Креста (МККК), специальные докладчики Совета ООН по правам человека, институт предотвращения геноцидов имени Лемкина, международная сеть исследователей геноцида и ряд других правозащитников. В своих заявлениях все правозащитные и гуманитарные организации единогласно требуют от властей Азербайджана прекратить блокаду Лачинского коридора, обеспечить свободное и беспрепятственное движение людей, грузов и машин по коридору, а также положить конец гуманитарному кризису в Арцахе.

<Азербайджанские власти дают пренебрежительные и наглые ответы на заявления всех организаций - банально проявляя своё неуважение ко всем и ведя себя так, будто все лгут и только они одни правы. Такое поведение ещё раз подтверждает ту простую истину, что Азербайджан не имеет ни приверженности, ни желания выполнять взятые на себя международные обязательства, более того, на виду у всех структур продолжает проводить политику геноцида в отношении народа Арцаха>, - отмечается в заявлении.

Его авторы указывают, что оценки международных правозащитных организаций не должны оставаться на бумаге. Эти адресные заявления должны стать основой позиций различных государств и международных структур по спасению народа Арцаха от голодной смерти, этнической чистки и геноцида. Именно поэтому эти структуры созданы для предотвращения массовых зверств и нарушений прав человека.

<Правозащитники выразили свою позицию - теперь настал черёд лиц, принимающих политические решения на международной арене, чтобы доказать, что они не позволят преступным властям Азербайджана поставить под сомнение авторитет правозащитных и гуманитарных структур, имеющих высокий международный авторитет. В противном случае проявляемое безразличие и игнорирование авторитетных мнений приведёт к необратимым человеческим последствиям, и международные субъекты уже будут нести прямую ответственность в их соучастии>, - сказано в заявлении.