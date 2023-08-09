Среда, 9 Августа 2023 20:34

АрмИнфо. У Армении в переговорном процессе с Азербайджаном остался лишь один рычаг - мирный договор. Об этом в своем видеообращении заявил экс-министр иностранных дел РА Вардан Осканян.

Он отметил, что в нынешней ситуации данный рычаг несколько ослабел, поскольку власти Армении заранее объявили о своей готовности уступить часть территории Армении и признать территориальную целостность Азербайджана. Однако, как заметил Осканян, речь идет лишь об устных заявлениях, подписанных документов пока нет, и по этой причине необходимо по максимуму использовать данный рычаг, но сделать это необходимо таким образом, чтобы не привести к новой войне. <В той форме, в которой в настоящее время этот рычаг используется, несет в себе серьезные опасности и значительно повышает риски возможности военных действий>, - отметил экс-министр.

Он подчеркнул, что для премьер-министра РА Никола Пашиняна будет очень сложно подписать этот договор, поскольку он не имеет ничего общего с интересами армянского народа. По этой причине Осканян подчеркнул, что Пашинян должен осознать свою ошибку и исправить ее. Речь, в частности, идет об изменении философии переговоров. <Пашинян может заявить, что сделал всего лишь попытку, но видит, что противник этим пользуется. По этой причине премьер-министр может прямо сказать: я отказываюсь от своего заявления и имею на это полное право", - сказал Осканян, указав в то же время на высокий риск эскалации насилия. Особенно это проявляется на фоне заявлений властей Армении, от которых у противника растут ожидания, которые, однако, не оправдываются по причине затягивания с подписанием мирного договора. "Если ты повышаешь ожидания противника и не выполняешь их, в конечном итоге он перейдет к конкретным действиям. И в этом вопросе никто, в том числе, и посредники уже ничего не смогут сделать", - сказал Осканян, подчеркнув, что сложившаяся в Арцахе ситуация стала результатом заявлений, сделанных Пашиняном в Праге, где он впервые озвучил тезис о признании территориальной целостности Азербайджана в пределах 86,6 тыс кв.км. Как считает Осканян, эту ошибку можно исправить, учитывая сложившуюся ситуацию.