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 Среда, 9 Августа 2023 20:15
Марианна Мкртчян

Окампо представил Араику Арутюняну результаты своего правового исследования блокады Арцаха

Окампо представил Араику Арутюняну результаты своего правового исследования блокады Арцаха

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян провел онлайн-встречу с Луисом Морено Окампо - первым главным прокурором Международного уголовного суда и профессором всемирно известных Гарвардского и Йельского университетов.

Как сообщает пресс-служба главы НКР, в ходе встречи Окампо представил результаты своего правового исследования блокады Арцаха группе должностных лиц под руководством президента Арцаха.

Президент выразил свою признательность выдающемуся международному эксперту за безвозмездное (pro bono) проведение исследования блокады Арцаха и предоставление правовой оценки ситуации. Луис Морено Окампо подчеркнул, что результаты исследования и анализа предельно ясны: Азербайджан совершает геноцид в отношении местного армянского народа Арцаха, и международное сообщество обязано принять срочные и эффективные меры для предотвращения его дальнейшего развития.

С основными выводами Окампо можно ознакомиться ниже:

"В отношении 120 000 армян, проживающих в Нагорном Карабахе, также известном как Арцах, совершается геноцид.

Блокаду Лачинского коридора азербайджанскими силами безопасности, которая препятствует доступности продовольствия, медицинских и других необходимых товаров для 120 000 армян Нагорного Карабаха (Арцаха), следует рассматривать как Геноцид в соответствии с пунктом 3 статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: "преднамеренное создание для какой - либо группы таких условий жизни, которые направлены на ее полное или частичное физическое уничтожение".

Отсутствуют крематории, нет нападений с использованием мачете. Голод

- невидимое оружие геноцида. Без немедленных резких изменений эта группа армян будет уничтожена через несколько недель.

Голод как метод уничтожения людей был проигнорирован всем международным сообществом, когда он был использован в отношении армян в 1915 году, евреев и поляков - в 1939 году, русских в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) - в 1941 году и камбоджийцев  - в 1975-1976 гг. Голод также был проигнорирован в Сребренице зимой 1993-1994 гг.

Анализируя дело Сребреницы, Международный суд ООН признал, что "лишение пищи, медицинской помощи, убежища или одежды" является Геноцидом в соответствии с пунктом 3 статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него.

Государства-участники Конвенции обязуются предотвращать и наказывать геноцид.  Международный суд правосудия признал, что государства-участники не должны "ждать, пока начнется совершение Геноцида", и "вся суть обязательства заключается в предотвращении или попытке предотвратить совершение акта".

В докладе содержится анализ следующих вопросов:

1. Продолжающийся геноцид в Нагорном Карабахе.  2. Как установить виновных в геноциде?  3. Как предотвратить осуществление геноцида?

1.             Геноцид в Нагорном Карабахе в 2023 году

Существует разумное основание полагать, что в 2023 году в отношении

армян, проживающих в Нагорном Карабахе, совершается геноцид.

Международный суд ООН по запросу Армении уже проанализировал блокаду

Лачинского коридора. Суд сосредоточился на государственной

ответственности за предполагаемые нарушения Международной конвенции об искоренении всех форм расовой дискриминации, а не на индивидуальной уголовной ответственности за совершение Геноцида.

Хотя на основе разных государственных обязательств, Суд подтвердил наличие существенных элементов геноцида, которые закреплены в пункте 3 статьи II Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него: "преднамеренное создание для какой - либо группы таких условий жизни, которые направлены на ее полное или частичное физическое уничтожение".

Согласно предварительному заключению Суда, блокада Лачинского коридора "возможно" создала "реальную и настоящую угрозу" "здоровью и жизни" этнической группы: "армян, проживающих в Нагорном Карабахе".

Намерение - субъективный элемент преступления Геноцида - должно исходить из фактов и заявлений Президента Алиева, обладающего высшей властью в Азербайджане.

Президент Алиев в условиях проведения справедливого судебного разбирательства имеет возможность представить разную интерпретацию фактов. Тем не менее, есть разумные основания полагать, что у Президента Алиева есть геноцидальные намерения: он сознательно и добровольно заблокировал Лачинский коридор даже после того, как был уведомлен о последствиях своих действий посредством предварительного решения Международного суда ООН.

Представляю факты:

а. Президент Алиев сознательно заблокировал доставку жизненно важных товаров армянам, проживающим в Нагорном Карабахе.

б. Он открыто не подчинился конкретному решению Международного суда ООН по "обеспечению свободного передвижения людей, транспортных средств и грузов по Лачинскому коридору в обоих направлениях".

в. Решением Международного суда ООН он был оповещен о "реальной и непосредственной  угрозе" для "здоровья и жизни" группы армян.

Публичные заявления президента Алиева о том, что блокада является следствием контрабанды полезных ископаемых и телефонов через Лачинский коридор, являются отвлекающим маневром.

Контрабандные действия должны быть должным образом расследованы, однако это не является оправданием для неисполнения обязательного решения Международного суда ООН или совершения Геноцида.

2. Может ли Международный уголовный суд провести расследование в отношении президента Алиева?

Статья IV Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него устанавливает, что "лица, совершающие геноцид, должны быть наказаны", даже если "они являются конституционно ответственными правителями". Однако нет независимой уголовной системы правосудия, которая готова расследовать преступление геноцида, предположительно совершенное президентом Алиевым.

Иностранные государственные органы не могут проводить расследования в отношении президента Алиева, так как он пользуется неприкосновенностью в качестве главы государства.

Международный уголовный суд предоставляет юрисдикцию, которая позволяет не учитывать этот иммунитет. Существует три способа начать расследование в Международном уголовном суде по вопросу совершения преступлений в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе:

1. Азербайджан становится государством-членом (пункт 1 статьи 12 Римского статута); 2. Азербайджан принимает юрисдикцию Суда на своей территории (пункт 3 статьи 12 Римского статута); 3. Совет Безопасности ООН направляет в Международный уголовный суд дело о ситуации в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе после декабря 2022 года (статья 13 Римского статута).

Однако Азербайджан не является государством-членом Римского статута (статья 12 (1)) и не принимает юрисдикцию Международного уголовного суда (статья 12 (3)).  Соответственно, государства должны принять срочные меры для принятия резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой дело о ситуации в Лачинском коридоре и Нагорном Карабахе будет передано в Международный уголовный суд.

Подобные прецеденты существуют. В марте 2005 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 1395, согласно которой дело о ситуации в Дарфуре, Судан было передано в Международный уголовный суд. Через пять лет президент Омар Аль-Башир был обвинен в совершении геноцида.

В феврале 2011 года Совет Безопасности ООН направил дело о ситуации в Ливии в Суд. В июне 2011 года Международный уголовный суд выдал ордер на арест Муаммара Каддафи за военные преступления и преступления против человечности.

Принятие резолюции Совета Безопасности ООН для предоставления юрисдикции Международному уголовному суду должно быть выполнимо. Согласно Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, государства-участники обязаны предотвращать и наказывать геноцид, и 14 из 15 нынешних членов Совета Безопасности ООН также являются сторонами этой Конвенции, что обеспечивает подавляющее большинство.

Франция еще в 2013 году предложила, чтобы пять постоянных членов Совета добровольно и коллективно приостановили использование право вето в случае Геноцида и других массовых злодеяний.

3.             Как предотвратить окончательное уничтожение группы армян?

У президента Алиева, а также международного сообщества есть редкая возможность предотвратить дальнейшие жертвы и "физическое уничтожение" группы  путем геноцида.  Своевременное предотвращение требует принятия срочных политических решений:

a) прекратить блокаду и в течение одной или двух недель восстановить доставку товаров первой необходимости в  Нагорный Карабах,

б) обеспечить институциональные решения по спорным территориальным требованиям.  Это должно быть принято до мая 2025 года, так как в этот момент Азербайджан может запросить приостановление миссии российских миротворцев.

На международном уровне нет центральных органов, которые примут такие срочные меры. Специальное решение Международного суда ООН по Геноциду, избирательным санкциям и другим классическим дипломатическим инструментам могут быть недостаточно быстрыми и сильными.

В краткосрочной перспективе, которая критична для прекращения продолжающегося геноцида посредством голода, обязанность предотвращения будет исключительно определена интересами государств, участвующих в конфликте.

В апреле 1994 года большинство членов Совета Безопасности ООН отказались называть "Геноцидом" то, что происходило в Руанде. Во время дебатов посол Чехии предложил не концентрироваться на переговорах о достижении нового перемирия, что он назвал аналогичным тому, если евреи просили бы заключения перемирия с Гитлером.

В книге "Проблема из ада" Саманта Пауэр объясняет важную роль гражданина в деле трансформации интересов национальных лидеров в геноциде за рубежом. Голос армян в диаспоре может снизить вероятность ошибки международной правовой архитектуры. Их следует мобилизовать во всем мире, чтобы донести правду до национальных лидеров и продвинуть прагматичные решения.

Россия, ответственная за сохранение мира в Нагорном Карабахе, и США, содействующие текущим переговорам между Арменией и Азербайджаном, как и все члены Европейского союза являются государствами - участниками Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него. У них есть привилегированное положение для предотвращения этого геноцида. Их интенсивное противостояние из-за украинского конфликта не должно превращать армян в коллатеральных жертв.

Возможно ли помочь европейским, российским и американским лидерам достичь общей позиции по прекращению продолжающегося Геноцида армян? Если они придут к соглашению, продовольствие будет доставлено армянам в течение одного дня.

Конфликт в Нагорно-Карабахе (Арцахе) - это возможность для международного сообщества разработать инновационное и гармоничное решение для предотвращения Геноцида. В соответствии со статьей 16 Римского статута, уголовное расследование в конечном итоге может быть приостановлено Советом Безопасности ООН для поиска окончательного и справедливого решения.

Президент Алиев спросил: "Почему Испания не разрешает Каталонии провести референдум? Почему мы должны терпеть сепаратизм?" Простой ответ на сложные вопросы суверенитета, содержащиеся в этом вопросе, заключается в том, что Испания не совершает геноцид  с целью контроля над сепаратистскими усилиями". 

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