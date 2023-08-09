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АрмИнфо. Руководители компаний - сферы информационных технологий обратились к генеральному прокурору РА Анне Вардапетян с призывом изменить меру пресечения в отношении художественного руководителя и главного дирижера государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.
В своем обращении руководители IT компаний выразили обеспокоенность фактом ареста Сергея Смбатяна. <Мы признаем, что верховенство права имеет большое значение для любого общества и мы, подчеркивая необходимость проведения расследования дела исключительно правовыми средствами, просим принять наше письмо как просьбу и изменить меру пресечения, примененную к Сергею Смбатяну на другую, не связанную с арестом>, - говорится в обращении.
Под документом подписались совладелец компании "Телеком Армения" Александр Есаян, директор Фонда <Инкубатор предприятий> Баграт Енгибарян, президент компании <Югикомп> Армен Балдрян и другие.
Напомним, что Сергей Смбатян и его отец - бывший ректор Консерватории, посол Армении в России, а затем в Израиле Армен Смбатян были задержаны 29 июля по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драм. 30 июля оба были арестованы сроком на два месяца.
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|Правозащитники выразили свою позицию - теперь настал черёд лиц, принимающих политические решения
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|Окампо представил Араику Арутюняну результаты своего правового исследования блокады Арцаха
|Руководители компаний сферы ИТ просят генпрокурора изменить меру пресечения в отношении Сергея Смбатяна
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|Прокуратура требует признания недействительными решения об отчуждении некоторых земельных участков в Ереване
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|Углубление гуманитарного кризиса в Арцахе делает более заметными необратимые последствия голода - Омбудсмен
|Армения снова поднимется тогда, когда удастся преодолеть раба в себе - Шармазанов
|ЗАО "Газпром Армения" предупреждает граждан страны о махинациях в социальных сетях
|Инициатива "Священная Армения" намерена привлечь к ответственности основателя группы Little Big Илью Прусикина за осквернение христианского креста
|Ашхабад выступает за разработку «Договора о зоне, свободной от смертной казни в Центральной Азии и Монголии»
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|В Ереване убеждены: Международные усилия должны быть направлены на разблокировку Кашатагского коридора
|Эрдоган в очередной раз подтвердил участие Турции в азербайджанской агрессии против Арцаха осенью 2020 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает об отключениях
|Команда Армении завоевала 1 золотую и 4 серебряные медали на Международной математической студенческой олимпиаде
|Сборная Армении по баскетболу узнала своих соперников по отборочному турниру чемпионата мира 2027 года
|Численность населения Армении увеличивается, приближаясь к 3 млн.
|Секретарь Совбеза РА рассказал новоназначенному послу Ирана о гумкризисе в Арцахе из-за действий Азербайджана
|Город Гюмри объявлен спортивной столицей СНГ в 2024 году
|Госдеп США: Турция может сыграть продуктивную роль в процессе нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном
|Турция и Азербайджан "сверили часы" в сфере оборонного сотрудничества
|При посредничестве МККК из Арцаха в Армению перевезено 11 больных
|Отряд "Крестоносцы" требует от правительства Армении обеспечить арцахцев едой, в противном случае грозится пойти на радикальные меры
|Экс-вице-мэр Еревана обвиняется в превышении должностных полномочий и получении взяток в особо крупных размерах
|В Армении второй год подряд фиксируется высокий естественный прирост населения
|Великобритания продолжает содействовать Азербайджану в разминировании территорий
|Представители Сената США посетили Корнидзор и убедились в закрытости единственной дороги, связывающей Арцах с внешним миром
|Полиция начала задерживать ветеранов Арцахской войны, вышедшие к дому правительства с акцией протеста
|<Честь имею> приняло заявление, приуроченное избранию нового главы парламента Республики Арцах
|Президент Арцаха направил международному сообществу срочное послание с просьбой предотвратить геноцид народа Арцаха
|Мнение: Отделение Арцаха от диктаторского Азербайджана - единственное возможное решение во избежание нового геноцида против коренного армянского населения
|Посол Чехии в Армении провел переговоры с мэром Капана
|Бывший мэр Еревана примет участие в предстоящих выборах в Совет старейшин Еревана
|Госминистр Арцаха опровергает сведения о том, что гумгрузом в Арцах были доставлены продукты не первой необходимости
|Адам Шифф призвал признать независимость Республики Арцах
|Депутат НС РА: избрание представителя оппозиции председателем НС Арцаха создает новую возможность для дальнейших перестановок
|Эксперты ООН призвали Азербайджан разблокировать единственную дорогу, связывающую Арцах с внешним миром
|Для оперативного реагирования на лесные пожары в Армении создана рабочая группа
|Минздрав Арцаха: в связи с блокадой Лачинского коридора и отсутствием медикаментов резко возросло количество заболеваний и смертей
|Пашинян уволил главу Уголовно-исполнительной службы Минюста РА
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|Движение <Мать Армения> приняло решение участвовать в выборах в Совет старейшин Еревана
|Армянский правозащитник призвал международное сообщество остановить геноцид армян в Арцахе
|Госдеп США: Соглашение между Арменией и Азербайджаном остается в пределах досягаемости
|Посол Франции в Армении побывал в "Ераблуре"
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