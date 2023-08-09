Среда, 9 Августа 2023 20:08

АрмИнфо. Руководители компаний - сферы информационных технологий обратились к генеральному прокурору РА Анне Вардапетян с призывом изменить меру пресечения в отношении художественного руководителя и главного дирижера государственного симфонического оркестра Армении Сергея Смбатяна.

В своем обращении руководители IT компаний выразили обеспокоенность фактом ареста Сергея Смбатяна. <Мы признаем, что верховенство права имеет большое значение для любого общества и мы, подчеркивая необходимость проведения расследования дела исключительно правовыми средствами, просим принять наше письмо как просьбу и изменить меру пресечения, примененную к Сергею Смбатяну на другую, не связанную с арестом>, - говорится в обращении.

Под документом подписались совладелец компании "Телеком Армения" Александр Есаян, директор Фонда <Инкубатор предприятий> Баграт Енгибарян, президент компании <Югикомп> Армен Балдрян и другие.

Напомним, что Сергей Смбатян и его отец - бывший ректор Консерватории, посол Армении в России, а затем в Израиле Армен Смбатян были задержаны 29 июля по подозрению в мошенничестве, вследствие которого государству был нанесен имущественный ущерб в размере 966 млн драм. 30 июля оба были арестованы сроком на два месяца.