Среда, 9 Августа 2023 16:55

АрмИнфо. Министерство образования, науки, культуры и спорта Армении вынесло на общественное обсуждение проект изменений в порядке оплаты в областях страны транспортных услуг учителей общеобразовательных школ и детей школьного возраста.

Согласно сообщению МОНКС, в целях обеспечения доступности общего образования предлагается ряд усовершенствований для учащихся и

учителей общеобразовательных школ областей Армении. В частности, государство будет компенсировать транспортные затраты учителей школ, которые расположены на расстоянии более 5 км от их фактического места жительства. Размер компенсации будет равен 0,5% и более от полной ставки заработной платы. Компенсацию за транспортные услуги получат также дети школьного возраста, которые в связи с отсутствием школьных учреждений по фактическому месту жительства получают образование в школах, расположенных в других населенных пунктах. Максимальный размер компенсации рассчитывается с учетом тарифа ежедневного проезда в обе стороны для маршрута маршрутных микроавтобусов, а для маршрутов автобусов расчет будет производиться из действующего тарифа, установленного для автобусов. При отсутствии маршрутных и автобусных маршрутов начисляется 25 драм за каждый километр, но не менее 200 драмов за каждый день посещения. При отсутствии маршрутных и автобусных маршрутов, если количество учителей и детей школьного возраста, следующих из данного населенного пункта в школу, составляет 4 и менее человек, выплачивается компенсация в размере 1000 драм РА (в расчете в обе стороны) за каждый день посещения, распределенных поровну между этими учителями и детьми школьного возраста. Максимальная сумма ежемесячной компенсации на каждого человека не может превышать 20200 драм.

В документе также предлагается выделить средства региональным школам для обеспечения транспортных расходов школьников для использования абонементной программы. Согласно представленному обоснованию, поправка позволяет воспитанникам школ посещать учреждения культуры, находящиеся на расстоянии более 30 км от его местонахождения. Образовательное учреждение подает заявку на посещение, запланированное в течение конкретного года в уполномоченный орган до окончания последнего рабочего дня января каждого года.

Следует отметить, что при поддержке государства также реализуется абонементная программа, благодаря которой дети школьного возраста имеют возможность раз в год посещать театр, концертное заведение и музей.

Проект опубликован на единой информационной платформе <Электронный проект>. Граждане могут представить свои замечания и предложения до 20 августа.