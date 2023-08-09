Среда, 9 Августа 2023 15:32

АрмИнфо.Министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян на встрече с завершающей дипмиссию в Армении главой делегации ЕС, чрезвычайного и полномочного посла Андреа Викторин подчеркнул срочность активного вовлечения международного сообщества в предотвращение гуманитарной катастрофы в Нагорном Карабахе.

Согласно информации минсоцтруда, Мкртчян высоко оценил эффективное сотрудничество с послом, подчеркнув вклад посла в обеспечение бесперебойного хода совместных программ в сфере социальной защиты, работу, проводимую в кризисных ситуациях.

По его словам, на сегодня имеются достаточные институциональные основы для дальнейшего углубления и развития сотрудничества с ЕС, реализации совместных программ и инициатив в сфере социальной защиты.

Касаясь ситуации в Нагорном Карабахе, министр отметил, что сегодня жители Нагорного Карабаха, в том числе около 30 тысяч детей, более 9 тысяч инвалидов, лишены необходимых условий жизни.

Посол также подчеркнула важность работ, проводимых совместно с министерством труда и социальных вопросов. <Мы всегда старались оказывать необходимую поддержку Армении, особенно в кризисных ситуациях. Уверена, что мы и дальше будем объединять наши силы и добиваться того, чтобы совместные инициативы дополняли друг друга>, - сказала она.

В ходе встречи дипломат также высоко оценила сотрудничество министерства с гражданским обществом, подчеркнув, что очевидны результаты данных усилий также по гендерной политики, борьбе против насилия в семье и ряде других направлений. В конце встречи посол выразила готовность к сотрудничеству даже после завершения миссии ЕС.