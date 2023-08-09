Среда, 9 Августа 2023 15:30

АрмИнфо. Министр внутренних дел РА Ваге Казарян принял новоназначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Исламской Республики Иран в РА Мехди Собхани.

Согласно сообщению пресс-службы МВД, поздравляя посла с назначением, министр внутренних дел высоко оценил многовековые и особые дружеские отношения между двумя странами. Он также подчеркнул готовность к укреплению и дальнейшему развитию сотрудничества в правоохранительной сфере.

Ваге Казарян отметил, что сотрудничество с иранской стороной осуществляется на основе меморандума о взаимопонимании, подписанного 10 июля 2012 года. Он Казарян подчеркнул важность тесного сотрудничества в борьбе с организованной преступностью и незаконным оборотом наркотиков.

Выразив признательность за теплый прием, Мехди Собхани приветствовал создание Министерства внутренних дел и проводимые реформы в сфере, выразив готовность к дальнейшему укреплению уже налаженного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся работ по формированию МВД и укреплению сотрудничества.