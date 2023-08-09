Среда, 9 Августа 2023 15:02

АрмИнфо. Посол Армении в России Вагаршак Арутюнян встретился с новоназначенным послом Казахстана в РФ Дауреном Абаевым.

Как сообщает пресс-служба посольства РА в РФ, в ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества между Арменией и Казахстаном в различных сферах, а также дальнейшее сотрудничество в рамках интеграционных структур.

Арутюнян представил текущую ситуацию, возникшую в регионе в результате агрессивной политики Азербайджана в отношении Республики Армения и Нагорного Карабаха. Отдельно было акцентировано внимание на сложившейся гуманитарной катастрофе в Нагорном Карабахе, осаждённом Азербайджаном.

Состоялся также широкий обмен мнениями по вопросам, представляющим взаимный интерес.