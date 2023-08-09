Среда, 9 Августа 2023 14:28

АрмИнфо.Министр обороны РА Сурен Папикян принял новоназначенного посла Франции в РА Оливье Декотиньи и новоназначенного военного атташе, подполковника Арно Эли.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Папикян поздравил посла и военного атташе с началом миссии в Армении и пожелал плодотворного сотрудничества.

В ходе встречи стороны обоюдно указали на важность основания офиса военного атташе при посольстве Франции в Ереване. Договоренность об этом была достигнута между министрами обороны двух стран в сентябре прошлого года.

Был обсужден ряд вопросов, касающихся текущего курса армяно-французского сотрудничества в сфере обороны, перспектив развития, а также региональной безопасности.