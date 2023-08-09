Среда, 9 Августа 2023 14:26

АрмИнфо.Глава МИД РА Арарат Мирзоян в ходе телефонного разговора с коллегой из Болгарии Марией Габриэль, в продолжение дискуссий в рамках июльского форума в Дубровнике, представил углубляющийся гуманитарный кризис в Нагорном Карабахе из-за незаконной блокировки Азербайджаном Кашатагского (Лачинского) коридора и его необратимые последствия для 120 тысяч жителей Арцаха.

Как сообщает пресс-служба МИД РА, в ходе разговора было указано на чрезвычайно тяжелые условия, созданные для наиболее уязвимых слоев населения - детей, беременных женщин, пожилых людей, - несовместимые с достойной жизнью.

Мирзоян подчеркнул, что, несмотря на четкие оценки и обращения международных партнеров, различных структур, в том числе ООН, Азербайджан продолжает блокировать Кашатагский коридор, который является единственной дорогой, соединяющей Нагорный Карабах с Арменией и остальным миром. Подчеркнута безотлагательность принятия дополнительных мер в соответствии с решениями Международного суда ООН от 22 февраля и 6 июля с целью восстановления свободного передвижения по Кашатагскому коридору и предотвращения реализации истинного намерения Азербайджана в Нагорном Карабахе - а именно этнической чистки.

В ходе телефонного разговора говорилось также о расширении партнерства между Арменией и Болгарией, с обеих сторон было выражено удовлетворение активным политическим диалогом.

Напомним, что с 12 декабря 2022 года Арцаха находится в блокаде, учиненной Азербайджаном. Если до 15 июня текущего года Международный комитет Красного Креста и Российские миротворцы имели возможность хотя бы в ограниченном количестве доставлять продукты первой необходимости для осажденного населения Арцаха, то после 15 июня и этой возможности нет. 120-тысячное население Арцаха находится на пороге голодной смерти на фоне бездействия международного сообщества.